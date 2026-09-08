BTS bat un record au SoFi Stadium après 1,92 million de fans en Amérique du Nord

BTS a bouclé la partie nord-américaine de sa tournée mondiale « Arirang » après 31 concerts complets dans 12 villes et environ 1,92 million de spectateurs, avec un nouveau record cumulé au SoFi Stadium de Los Angeles.

BTS a achevé dimanche 6 septembre à Los Angeles la partie nord-américaine de sa tournée mondiale « Arirang » après 31 concerts complets dans 12 villes et environ 1,92 million de spectateurs. Le groupe sud-coréen a conclu cette séquence par quatre dates au SoFi Stadium, où il a également porté à un niveau record sa fréquentation cumulée depuis 2021.

Selon BigHit Music, cité mardi 8 septembre par l’agence Yonhap, les quatre concerts des 1er, 2, 5 et 6 septembre ont réuni environ 282 000 personnes à Los Angeles. Avec les quatre spectacles déjà donnés dans le même stade en 2021, BTS compte désormais huit concerts au SoFi Stadium et environ 496 000 spectateurs cumulés.

Cette série fait du septuor l’acte ayant donné le plus de concerts dans l’enceinte depuis son ouverture, selon les chiffres communiqués par l’agence du groupe. Le calendrier des quatre dates de septembre est par ailleurs confirmé par le SoFi Stadium et par la plateforme Weverse, qui assurait la diffusion en direct des concerts.

Les spectacles de Los Angeles ont aussi été suivis en ligne dans 177 pays et régions, toujours selon BigHit Music. La fin de la tournée nord-américaine intervient après un parcours de cinq mois comprenant notamment Tampa, El Paso, Mexico, New York, Toronto et Chicago.

Une fin de tournée marquée par Jung Kook et RM

Les dernières soirées ont également donné lieu à plusieurs séquences très commentées par les fans. Le 1er septembre, le public a célébré l’anniversaire de Jung Kook avec des lumières dorées, en référence à son album solo Golden. Lors du dernier concert, le 6 septembre, les fans ont anticipé l’anniversaire de RM, né le 12 septembre, en illuminant le stade en bleu, couleur associée à son album Indigo.

Durant « Body to Body », titre de l’album Arirang, une partie du public a également brandi des drapeaux sud-coréens au moment où la mélodie traditionnelle « Arirang » était intégrée à la performance. La scène a été relevée par plusieurs médias coréens dans leurs comptes rendus de la fin de la tournée.

Le groupe avait annoncé en janvier une tournée 2026-2027 de plus de 70 dates, présentée comme la plus vaste de sa carrière. Le SoFi Stadium avait alors confirmé quatre concerts à Los Angeles pour septembre, après le retour collectif des sept membres sur scène. La tournée était notamment passée par le Stade de France en juillet.

Après l’Amérique du Nord, BTS doit poursuivre la tournée en Amérique du Sud à partir du 2 octobre à Bogota, avant des étapes prévues à Lima, Santiago, Buenos Aires et São Paulo. Cette nouvelle séquence doit prolonger une tournée devenue l’un des principaux événements pop internationaux de l’année pour le groupe et son fandom ARMY.