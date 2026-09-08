First King : « Je suis béni » s’installe dans le Top 20 Apple Music Bénin

Le titre « Je suis béni » de First King s’installe dans le Top 20 Apple Music au Bénin. Une percée locale qui accompagne la sortie de son nouvel album « Alpha », dévoilé le 28 août.

First King se fait une place remarquée dans les écoutes du moment au Bénin. Son titre « Je suis béni » figure ce mardi 8 septembre 2026 dans le Top 20 du classement Apple Music Bénin suivi par Soundcharts, au milieu de poids lourds comme Asake, Himra, Tiakola, Davido ou Wizkid.

Pour l’artiste béninois, le signal est d’autant plus intéressant qu’il intervient moins de deux semaines après la sortie de son nouvel album « Alpha ». Apple Music référence le projet depuis le 28 août avec 13 titres, dont « Je suis béni », devenu l’un des morceaux les plus visibles de cette nouvelle séquence musicale.

La progression ne repose pas sur un seul compteur. Popnable, qui suit les performances publiques de clips et de titres par pays, a classé « Je suis béni » jusqu’à la deuxième place de son Top 100 Bénin le 4 septembre et à la cinquième place de son classement hebdomadaire. La plateforme comptabilise également plus de 100 000 vues pour la vidéo associée au morceau.

Sur Audiomack, le titre cumule de son côté plusieurs dizaines de milliers d’écoutes depuis sa mise en ligne. Ces signaux ne mesurent pas exactement la même chose, mais ils dessinent la même tendance : « Je suis béni » s’impose comme l’un des titres béninois les plus exposés de cette rentrée musicale.

« Alpha », un nouveau chapitre pour First King

Avec « Alpha », First King revient avec un projet plus large que le simple single. L’album mêle plusieurs couleurs et collaborations, avec notamment Santrinos Raphael sur « Lonlon ». « Je suis béni », lui, s’inscrit dans un registre de reconnaissance et de gratitude, un thème que l’artiste a choisi de placer au cœur de sa communication autour du morceau.

Le contexte du classement donne aussi une idée de la concurrence. Le Top Apple Music Bénin de la semaine est largement occupé par les grandes locomotives afrobeats et rap ouest-africaines. Voir un titre porté par un artiste béninois se maintenir dans le Top 20 offre donc une visibilité particulière à First King sur son marché d’origine.

Cette dynamique prolonge un parcours construit entre rap, sonorités locales et musiques urbaines. First King avait notamment partagé en 2023 le titre « Yonnan » avec Nikanor, dans un registre déjà tourné vers la foi et la gratitude. Répertorié par le Portail culturel du Bénin comme artiste béninois, First King poursuit avec « Alpha » une phase où l’enjeu est désormais de transformer l’intérêt autour de quelques titres en écoute durable sur l’ensemble du projet.

Au relevé du 8 septembre, « Je suis béni » reste ainsi installé dans le Top 20 Apple Music Bénin, tandis que les autres indicateurs publics continuent de lui offrir une exposition supplémentaire sur les plateformes de streaming et de vidéo.