Lamine Yamal refuse de faire campagne pour le Ballon d’Or 2026

À quelques semaines du verdict, Lamine Yamal préfère laisser ses performances parler pour lui. Le jeune ailier du FC Barcelone assure qu’il ne compte pas mener de campagne pour décrocher le Ballon d’Or 2026, laissant les journalistes voter librement en octobre.

Interrogé par les médias avant le prochain match de Ligue des champions du FC Barcelone, mercredi, Lamine Yamal a été invité à s’exprimer sur ses chances de remporter la prestigieuse distinction individuelle. À seulement 19 ans, l’international espagnol figure parmi les prétendants au trophée après une saison particulièrement remarquée sous les couleurs du club catalan. Alors que plusieurs candidats ont déjà évoqué leurs ambitions, Yamal préfère adopter une approche plus détachée.

Le Barcelonais estime que le choix appartient avant tout aux votants et qu’il n’a pas besoin d’intervenir dans le débat pour défendre sa candidature. « Je ne pense pas avoir besoin de faire campagne pour le Ballon d’Or. Chacun a le droit de penser ce qu’il veut », a déclaré Yamal. Le verdict sera rendu en octobre, lorsque les électeurs désigneront le successeur du lauréat de la précédente édition. D’ici là, la course devrait continuer à alimenter les débats, avec plusieurs prétendants de premier plan en lice.