Eye maxxing : la tendance TikTok qui fait ressortir le regard avec la théorie des couleurs

Sur TikTok, l’« eye maxxing » remet une vieille règle de maquillage au goût du jour : choisir ombre, crayon ou mascara selon la couleur de l’iris. Voici comment l’adopter simplement, surtout sur les yeux bruns.

L’« eye maxxing » gagne du terrain sur TikTok avec une promesse très simple : faire ressortir la couleur naturelle des yeux en jouant sur les contrastes, sans changer la forme du regard ni empiler les produits. La tendance, récemment décrite par CNN Brasil et UOL, remet surtout au goût du jour un réflexe bien connu des maquilleurs : utiliser la théorie des couleurs pour créer un contraste visuel autour de l’iris.

Sur des yeux bruns, l’idée est particulièrement facile à tester. Les teintes froides comme le bleu marine, le vert émeraude, le prune ou le violet créent un contraste net, tandis que le bronze, le cuivre et l’or peuvent souligner les reflets chauds de l’iris. Il ne s’agit pas d’une formule obligatoire : la lumière, le sous-ton de la peau et l’intensité du maquillage changent beaucoup le rendu.

Autre intérêt de la tendance : nul besoin de refaire toute sa trousse. Un simple trait de crayon coloré, une touche d’ombre au ras des cils ou un mascara bleu nuit peut suffire. L’effet peut donc rester très discret au bureau, puis devenir plus marqué le soir avec une seconde couche ou une ombre métallisée.

L’« eye maxxing » fonctionne mieux comme terrain d’expérimentation que comme nouvelle injonction beauté. Le bon réflexe consiste à partir de ce que l’on possède déjà, à tester une couleur à la fois et à regarder le résultat en lumière naturelle avant d’acheter une nouvelle palette.

Pour les yeux bruns, quelles couleurs essayer ?

Le bleu marine est souvent le choix le plus simple pour commencer : il apporte du contraste sans être aussi vif qu’un bleu électrique. Le vert profond donne un effet plus sophistiqué, notamment en trait fin ou au coin externe de l’œil. Le violet et l’aubergine sont intéressants si l’on veut un résultat plus doux qu’un noir classique.

Pour un maquillage plus lumineux, bronze et cuivre restent des valeurs sûres. Ils contrastent moins avec le brun, mais peuvent faire ressortir les nuances dorées de certains iris. Sur peau foncée, les finis satinés et métallisés peuvent aussi gagner en présence, à condition d’être dosés selon l’occasion.

Commencez par un seul geste : remplacez le crayon noir par un bleu marine ou un prune. Pour une version très douce, posez l’ombre colorée uniquement au ras des cils supérieurs. Pour un résultat plus affirmé, ajoutez une pointe de la même couleur au coin externe, puis gardez les lèvres et le teint plus sobres afin de laisser le regard au centre.

Le principe ne demande pas de suivre un tableau au millimètre. Deux personnes aux yeux bruns peuvent préférer des teintes très différentes selon leur peau, leurs vêtements ou simplement leur goût. La tendance est utile si elle aide à mieux choisir les couleurs, pas si elle transforme le maquillage en règle stricte.

Pour équilibrer l’ensemble, le regard peut rester la seule zone colorée. Celles qui veulent travailler aussi la bouche peuvent s’inspirer de notre guide sur les frosted lips sur peau foncée, en gardant une seule finition forte à la fois.

Les réflexes à garder près des yeux

Avant de se lancer, mieux vaut aussi revoir les erreurs de maquillage des yeux à éviter. Les produits appliqués près de l’œil méritent quelques précautions. La Food and Drug Administration américaine recommande notamment d’utiliser uniquement des cosmétiques prévus pour la zone des yeux, de ne pas partager mascara ou crayon, de garder pinceaux et applicateurs propres et d’arrêter immédiatement un produit en cas d’irritation.

Elle déconseille aussi d’ajouter de l’eau ou de la salive dans un mascara desséché, car cela peut favoriser la contamination. En cas d’infection ou d’inflammation autour de l’œil, mieux vaut suspendre le maquillage jusqu’à guérison et remplacer les produits utilisés pendant l’épisode. De quoi garder l’« eye maxxing » à sa juste place : une astuce de couleur, pas une raison de prendre des risques avec ses yeux.