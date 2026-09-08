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Ballon d’Or 2026: la liste des 30 nominés avec Messi et deux Africains

France Football a dévoilé ce mardi la liste des nominés pour le Ballon d’Or 2026 dans la catégorie masculine. Un groupe de 30 joueurs avec Mbappé et Lamine Yamal.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
le trophée du Ballon d'Or
le trophée du Ballon d'Or @Africa Top Sports
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SOMMAIRE

On connait désormais la liste des candidats en lice pour le Ballon d’Or 2026. Organisateur de la récompense suprême, France Football a publié ce mardi les 30 joueurs en lice pour le Graal. Et sans surprise, les têtes d’affiche à l’instar d’Harry Kane, Lamine Yamal ou encore Kylian Mbappé figurent dans le groupe. Sadio Mané et Lionel Messi sont aussi présents.

La liste des nominés:

Jude Bellingham – 23 ans – Angleterre – Real Madrid

Pau Cubarsi – 19 ans – Espagne – FC Barcelone

Marc Cucurella – 28 ans – Espagne – Chelsea puis Real Madrid

Ousmane Dembélé – 29 ans – France – Paris Saint-Germain

Luis Diaz – 29 ans – Colombie – Bayern Munich

Bruno Fernandes – 32 ans – Portugal – Manchester United

Erling Haaland – 26 ans – Norvège – Manchester City

Gabriel – 28 ans – Brésil – Arsenal

Harry Kane – 33 ans – Angleterre – Bayern Munich

Achraf Hakimi – 27 ans – Maroc – Paris Saint-Germain

Lamine Yamal – 19 ans- Espagne – FC Barcelone

Khvicha Kvaratskhelia – 25 ans – Géorgie – Paris Saint-Germain

Marquinhos – 32 ans – Brésil – Paris Saint-Germain

Sadio Mané – 34 ans – Sénégal – Al-Nassr

Lautaro Martinez – 28 ans – Argentine – Inter

Kylian Mbappé – 27 ans – France – Real Madrid

Nuno Mendes – 24 ans – Portugal – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – 39 ans – Argentine – Inter Miami

Michael Olise – 24 ans – France – Bayern Munich

João Neves – 21 ans – Portugal – Paris Saint-Germain

Willian Pacho – 24 ans – Equateur – Paris Saint-Germain

Julian Quiñones – 29 ans – Mexique – Al-Qadsiah

Declan Rice – 27 ans – Angleterre – Arsenal

Rodri – 30 ans – Espagne – Manchester City puis FC Barcelone

Fabian Ruiz – 30 ans – Espagne – Paris Saint-Germain

Ferran Torres – 26 ans – Espagne – FC Barcelone puis Paris Saint-Germain

William Saliba – 25 ans – France – Arsenal

Dayot Upamecano – 27 ans – France – Bayern Munich

Vinicius Junior – 26 ans – Brésil – Real Madrid

Vitinha – 26 ans – Portugal – Paris Saint-Germain

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