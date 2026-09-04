Tensions diplomatiques : Berlin ordonne la fermeture de la Maison russe après une attaque hybride

L'Allemagne durcit sa riposte contre Moscou en résiliant l'accord encadrant le centre culturel russe de Berlin et en fermant le consulat de Bonn. Le Kremlin applique immédiatement la réciprocité contre l'Institut Goethe.

L’Allemagne a officialisé la rupture de l’accord régissant la Maison russe de la science et de la culture à Berlin, scellant la fermeture prochaine de cette institution historique. Cette décision radicale intervient en représailles directes à une attaque hybride par drone perpétrée contre l’aéroport de Leipzig/Halle et attribuée aux services de Moscou.

Cette mesure administrative vise directement l’agence fédérale Rossotrudnichestvo, la tutelle étatique dont dépend l’ensemble des centres culturels russes à l’étranger. L’organisme fait déjà l’objet de sanctions strictes de la part de l’Union européenne, assorties d’un gel intégral de ses avoirs financiers depuis l’été 2022.

L’escalade diplomatique ne s’arrête pas au domaine culturel puisque Berlin a parallèlement imposé la fermeture du consulat général de Russie basé à Bonn. En riposte immédiate à cette vague de sanctions fédérales, le pouvoir russe a annoncé l’arrêt programmé de toutes les activités des antennes de l’Institut Goethe implantées sur son territoire.

Cette rupture marque une nouvelle étape dans le démantèlement des relais d’influence de Moscou sur le continent depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022. Neuf capitales européennes ont déjà banni les Maisons russes de leur territoire, à l’image de la Roumanie, du Danemark ou plus récemment de la Moldavie.

Un réseau sous pression en Europe mais actif en Afrique

Malgré ces fermetures successives, quinze Maisons russes maintiennent encore leurs portes ouvertes au sein de l’Union européenne, notamment en France, en Belgique, en Italie et en Hongrie. Parallèlement à ce recul en Europe occidentale, l’agence russe poursuit une stratégie d’expansion active de son réseau d’influence sur le continent africain.