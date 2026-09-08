Prince George, 13 ans, fait sa première rentrée à Eton dans les pas de William et Harry

Le prince George a fait sa rentrée à Eton College ce mardi 8 septembre, accompagné du prince William et de Kate Middleton. À 13 ans, le deuxième dans l’ordre de succession au trône britannique rejoint l’établissement fréquenté avant lui par son père et son oncle Harry.

Le prince George a franchi une nouvelle étape très symbolique ce mardi 8 septembre 2026. Âgé de 13 ans, le fils aîné du prince William et de Kate Middleton a effectué sa première rentrée à Eton College, le prestigieux internat britannique situé près de Windsor, accompagné de ses parents.

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Selon Reuters, le jeune prince, deuxième dans l’ordre de succession au trône après son père, a été accueilli à son arrivée par le directeur de l’établissement, Simon Henderson. Cette rentrée marque sa première expérience dans un internat après plusieurs années passées à Lambrook School avec sa sœur Charlotte et son frère Louis.

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Le choix d’Eton inscrit George dans une tradition familiale récente. Le prince William y a étudié à partir de 1995, suivi quelques années plus tard par son frère Harry. George suit ainsi le même parcours scolaire que son père, tout en restant à proximité du foyer familial dans la région de Windsor.

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People précise que Kate Middleton et le prince William ont accompagné leur fils pour cette première journée, avant qu’il ne découvre les codes très particuliers de l’école. Des photographies diffusées ce mardi montrent également George dans l’uniforme emblématique d’Eton, avec veste longue, pantalon rayé et col blanc.

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Une rentrée très scrutée pour le futur héritier

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Fondé en 1440 par le roi Henri VI, Eton College est l’un des établissements les plus connus du Royaume-Uni. Reuters rappelle qu’il a formé de nombreuses personnalités de la vie publique britannique, dont plusieurs Premiers ministres. Les frais annuels y avoisinent 65.000 livres sterling.

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Pour la famille royale, cette rentrée a aussi une portée particulière. George quitte pour la première fois le cadre scolaire partagé avec Charlotte et Louis et commence une étape plus autonome de son éducation. Il reste toutefois géographiquement proche de ses parents, Eton se trouvant à quelques kilomètres de Windsor.

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Le parcours scolaire du prince George fait l’objet d’une attention régulière depuis plusieurs mois. En mars, Bénin Web TV revenait déjà sur les établissements envisagés par Kate et William avant le choix définitif d’Eton.

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Cette première journée intervient le 8 septembre, date qui correspond également au quatrième anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II et de l’accession de Charles III au trône. Pour George, elle ouvre surtout une nouvelle séquence de sa vie d’adolescent, désormais rythmée par les traditions d’un internat étroitement associé à l’histoire de la monarchie britannique.