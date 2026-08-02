Les Soprano : Vincent Pastore retrouvé sans vie à son domicile par un voisin

Vincent Pastore, connu pour son incarnation de Salvatore « Big Pussy » Bonpensiero dans la série Les Soprano, a été retrouvé mort le 1er août 2026 à son domicile du Bronx à l’âge de 80 ans, a annoncé Deadline. L’acteur, présent dans plus de 200 films et séries au cours de sa carrière, ne donnait plus signe de vie depuis plusieurs jours avant que son corps ne soit découvert.

L’agent de l’acteur, Robert Attermann, a déclaré à CBS News que Pastore était « bien plus » que le personnage qui l’a rendu célèbre. « Il aimait être acteur. Il était passionné par son métier et se montrait toujours encourageant, respectueux et généreux envers les jeunes comédiens. Il prenait le temps de leur donner des conseils et de les soutenir chaque fois qu’il le pouvait », a-t-il confié.

Deadline précise que la mort a été constatée le 1er août dans sa résidence du Bronx et que Pastore n’était pas joignable depuis environ trois jours; selon un message publié par Deadline sur X (ex-Twitter), un voisin aurait constaté son décès. Aucune cause officielle n’a été communiquée dans l’immédiat.

Plus de 200 rôles au compteur

Vincent Pastore est né en 1946 dans le Bronx. Avant de se lancer dans une carrière d’acteur, il a servi au sein de la marine américaine pendant la guerre du Vietnam. Son visage est devenu familier au grand public grâce à la série Les Soprano, mais sa filmographie dépasse largement ce seul rôle.

Au cinéma et à la télévision, Pastore a souvent été cantonné dans des rôles de truand ou de personnage lié au milieu criminel. Parmi ses apparitions figurent le rôle d’Angelo Ruggiero dans Gotti, Tony dans Corky Romano, ainsi que des participations dans Serving Sara et The Family. Il est également apparu dans des séries telles que Hawaii 5-0 et Wu-Tang: An American Saga. Sa filmographie recense plus de 200 crédits répartis entre cinéma, télévision et autres productions audiovisuelles.

Outre ses rôles au cinéma et à la télévision, Pastore était reconnu pour son engagement envers de jeunes comédiens et pour son activité continue dans des projets variés, allant de la comédie au drame, souvent en tirant parti de son profil et de sa sensibilité d’interprète.

La disparition de Pastore intervient presque un an après celle d’un autre membre du casting des Soprano, Jerry Adler, décédé le 24 août 2025 à l’âge de 96 ans. Jerry Adler, qui avait commencé une carrière d’acteur à la retraite, a tenu le rôle de Howard Lyman et a joué dans plusieurs saisons de The Good Wife ainsi que dans son spin-off The Good Fight.

Avant de s’orienter vers le jeu à plein temps, Jerry Adler avait multiplié les engagements professionnels et artistiques : il a joué dans une quinzaine de séries et de films et participé à une cinquantaine de spectacles à Broadway.