Sara Mortensen publie un hommage après le décès de sa mère Elisabeth

Sara Mortensen a annoncé la disparition de sa mère, l’actrice Elisabeth Mortensen, le samedi 1er août 2026 via une publication Instagram emplie d’émotion, confirmant les dates 12/06/1948 – 01/08/2026 et ajoutant : « Mon cœur ne battra plus au même rythme. Maman, merci pour tout ». L’annonce fait suite à une carrière artistique longue pour Elisabeth et à un dernier tournage partagé entre mère et fille, que Sara a décrit comme la « dernière scène » de la comédienne.

Elisabeth Mortensen était notamment connue pour ses participations au cinéma dans Paradis pour tous (1982), Papirfuglen (1984) et La Griffe du destin (1986). Sa filmographie et ses apparitions à l’écran ont croisé celle de sa fille, Sara Mortensen, lorsqu’elles ont tourné ensemble un épisode de la série Astrid et Raphaëlle. Sara a qualifié ce tournage d’instant déterminant, rappelant qu’il s’agissait de la dernière séquence professionnelle d’Elisabeth.

Dans un entretien accordé à Paris Match, Sara Mortensen a précisé l’état de santé de sa mère au moment de ce dernier tournage : « À 78 ans, elle est atteinte de deux dégénérescences neurologiques qui ne lui permettent ni d’apprendre un texte, ni de se déplacer, ni de parler ». Elle a expliqué avoir souhaité clore symboliquement la carrière de sa mère en l’accompagnant sur scène pour cette ultime séquence, un moment qu’elle a décrit comme « très émouvant » et qu’elle estime aujourd’hui impossible à reproduire.

Un adieu public et des témoignages

Sur Instagram, Sara Mortensen a publié une photographie accompagnée d’un message intime et d’une mention en norvégien : « Maman. 12/06/1948 – 01/08/2026. Je t’aime ». La communication a été partagée largement et a suscité de nombreux messages de condoléances et de soutien dans les commentaires.

Plusieurs personnalités ont réagi à la publication. Marie Fugain a écrit : « Toutes mes pensées Sarah… Des tonnes de tendresse pour un cocon de douceur ». Nadège Beausson-Diagne a, de son côté, adressé ses condoléances en ces termes : « Je pense fort à toi. Sincères condoléances. Désolée pour toi ». Ces messages figurent parmi les témoignages publics témoignant de la portée de la disparition au sein du milieu artistique.

Sara Mortensen a aussi mis en lumière la relation singulière qu’elle entretenait avec sa mère et le regard critique d’Elisabeth sur le métier d’acteur. Lors du podcast D’hombres et de Lumières, elle a raconté qu’en apprenant sa décision de devenir comédienne, sa mère avait réagi en soulignant la difficulté du métier : « Les chiens ne font pas des chats, mais quel gâchis ! ». Elisabeth lui avait également donné un avertissement précis : « Je ne t’ouvrirai aucune porte, tu te débrouilles, ma fille ! C’est ton chemin, ton choix, ton réseau. Mais moi, je ne te mettrai dans les pattes de personne avec qui j’ai bossé ».

Sara a rappelé, dans ce même entretien, qu’elle venait de terminer ses études — un « petit bac +4 avec mention très bien » — lorsqu’elle a annoncé à sa mère son souhait de devenir comédienne et que cet échange avait façonné leur rapport professionnel et familial lors des années suivantes.