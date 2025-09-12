Guerre en Ukraine : Tokyo durcit les sanctions contre la Russie

Ce vendredi 12 septembre, le Japon a renforcé ses sanctions contre la Russie en réponse à l’invasion de l’Ukraine, gelant les avoirs de 14 personnes et de 51 organisations — parmi lesquelles des responsables russes, des dirigeants d’entreprise et des figures pro-russes en Ukraine —, a indiqué le ministère japonais des Affaires étrangères. Tokyo a par ailleurs abaissé le plafond du prix du pétrole russe, fixé par le G7 en 2022, le ramenant de 60 à 47,60 dollars le baril afin de réduire les revenus de la Russie. Cette mesure interdit aux compagnies maritimes et aux assureurs traitant avec la Russie d’exporter du pétrole au-delà de ce plafond, rapporte l’AFP.