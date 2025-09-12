PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Guerre en Ukraine : Tokyo durcit les sanctions contre la Russie

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Salariés sud-coréens arrêtés aux États-Unis de retour en Corée du Sud

Drones en Pologne : Paris convoque l’ambassadeur russe

Népal: rencontre décisive vendredi entre le chef de l’armée et le président

Taïwan: la Défense réclame un budget exceptionnel jusqu’à 28 milliards d’euros

La Russie affirme avoir abattu 221 drones ukrainiens cette nuit

Népal: au moins 51 tués, 12 500 détenus en cavale

La Chine annonce le passage récent de son nouveau porte-avions dans le détroit de Taïwan

Netanyahu exclut un État palestinien

La France déploie trois Rafale pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais

Trump annonce que Charlie Kirk recevra à titre posthume la plus haute distinction civile

VOIR TOUS LES FLASHS

Ce vendredi 12 septembre, le Japon a renforcé ses sanctions contre la Russie en réponse à l’invasion de l’Ukraine, gelant les avoirs de 14 personnes et de 51 organisations — parmi lesquelles des responsables russes, des dirigeants d’entreprise et des figures pro-russes en Ukraine —, a indiqué le ministère japonais des Affaires étrangères. Tokyo a par ailleurs abaissé le plafond du prix du pétrole russe, fixé par le G7 en 2022, le ramenant de 60 à 47,60 dollars le baril afin de réduire les revenus de la Russie. Cette mesure interdit aux compagnies maritimes et aux assureurs traitant avec la Russie d’exporter du pétrole au-delà de ce plafond, rapporte l’AFP.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!