Guerre en Ukraine: l’OTAN déconseille à la Chine d’aider la Russie

A l’issue de son sommet extraordinaire à Bruxelles, ce jeudi 24 janvier, l’OTAN a appelé la Chine à « s’abstenir de soutenir l’effort de guerre de la Russie » en Ukraine.

Réunis en sommet extraordinaire ce jeudi, les chefs d’État et de gouvernement des 30 nations composant l’OTAN ont déconseillé à Pékin d’essayer d’aider Moscou à contourner les sanctions occidentales. Au cours de leur réunion essentiellement consacrée à la situation conflictuelle en Ukraine, l’OTAN a savamment critiqué Moscou pour son opération militaire en Ukraine. Une offensive que l’alliance militaire a de nouveau condamné avec fermeté.

« Nous appelons tous les États, y compris la République populaire de Chine (RPC), » lit-on dans le document, « à s’abstenir de soutenir l’effort de guerre de la Russie de quelque manière que ce soit et à s’abstenir de toute action qui aide la Russie à contourner les sanctions. » La déclaration de l’OTAN poursuit en exprimant son inquiétude face aux « récents commentaires publics des responsables de la RPC », exhortant « la Chine à cesser d’amplifier les faux récits du Kremlin, en particulier sur la guerre et sur l’OTAN. ”

La campagne militaire du Kremlin en Ukraine représente « la plus grave menace à la sécurité euro-atlantique depuis des décennies », ont affirmé les dirigeants de l’OTAN. La déclaration appelle le président Vladimir Poutine à « arrêter immédiatement cette guerre et à retirer les forces militaires d’Ukraine », ainsi qu’à « permettre un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave et un passage sûr pour les civils ». ”

Réitérant son soutien à la nation Ukrainienne « envahie » par les forces russes, l’alliance militaire a averti les « responsables de violations du droit humanitaire et international, y compris de crimes de guerre » qu’ils seraient tenus responsables.

Jusqu’à présent, la Chine n’a pas condamné l’offensive russe en Ukraine. Elle dit comprendre les préoccupations de la Russie et ne décrit pas l’opération militaire russe comme une « invasion »

Proche de Moscou, Pékin a clairement exprimé mercredi, son opposition contre toute exclusion de la Russie du G20, envisagée par les Etats-Unis en raison de l’offensive russe en Ukraine. La Chine dit considérer la Russie comme un pays important du G20 et aucun autre pays membre n’a le droit d’exclure un autre. « La Russie est un important pays membre (du G20), aucun membre n’a le droit d’expulser un autre pays», a soutenu un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

Mardi, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a évoqué une possible exclusion du président Vladimir Poutine du G20.