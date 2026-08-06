Ghana : les réparations liées à l’esclavage au cœur de la visite du président en Jamaïque

Le président ghanéen John Dramani Mahama effectue depuis dimanche 2 août une visite d’État en Jamaïque, placée sous le signe du rapprochement entre les deux pays. Accra et Kingston ont affiché leur soutien commun à la reconnaissance et à la réparation des conséquences de l’esclavage transatlantique.

Le Ghana avait porté cette question devant les Nations unies en mars, en appelant à une mobilisation internationale en faveur des réparations. La Jamaïque entend pour sa part présenter en septembre une requête au roi Charles III afin de faire avancer cette démarche auprès de la monarchie britannique.

John Dramani Mahama a salué l’initiative jamaïcaine et assuré que son pays la soutenait pleinement. Selon lui, les démarches engagées par les deux États empruntent des voies différentes mais visent une même destination, celle d’une reconnaissance des injustices liées à l’esclavage et à ses conséquences historiques.

« Plusieurs chemins peuvent mener à la même destination », a déclaré le président ghanéen, estimant que la requête jamaïcaine auprès du monarque britannique s’inscrivait dans le même mouvement que l’action menée par Accra aux Nations unies. Il a également souligné l’importance d’une coordination entre les pays et les communautés concernés par cet héritage.

Des liens historiques et panafricains

La visite présidentielle doit également permettre de renforcer les relations économiques entre la Jamaïque et le Ghana. Les deux dirigeants ont plaidé pour une intensification des échanges et pour l’ouverture de liaisons aériennes directes entre les deux pays.

Kingston et Accra s’appuient sur une histoire politique et culturelle commune, incarnée notamment par Marcus Garvey et Kwame Nkrumah. Le militant jamaïcain a défendu l’unité et les droits des personnes noires à travers le monde, tandis que le dirigeant ghanéen est considéré comme l’un des pères des indépendances africaines et du panafricanisme.

Le Premier ministre jamaïcain a rappelé que les idées de Marcus Garvey et l’action politique de Kwame Nkrumah avaient contribué à établir les fondements des relations entre les deux nations. Il a évoqué des convictions partagées autour de la liberté, de la dignité, de la souveraineté et du droit à l’autodétermination.

La coopération entre les deux pays s’inscrit ainsi à la fois dans une mémoire historique commune et dans la volonté de développer leurs échanges actuels. Les discussions portent notamment sur les transports, les relations commerciales et la consolidation des liens entre la Caraïbe et l’Afrique de l’Ouest.