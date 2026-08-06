Bénin : deux mois après son départ du pouvoir, Patrice Talon prend la tête du Sénat façonné par lui-même

Ancien président de la République, Patrice Talon a été porté, jeudi 6 août 2026, à la tête du Sénat béninois. Cette élection, largement attendue, marque son retour à une fonction institutionnelle majeure, un peu plus de deux mois après la transmission du pouvoir à Romuald Wadagni.

Patrice Talon est le premier président du Sénat du Bénin. L’ancien chef de l’État a été élu ce jeudi 6 août 2026, à l’issue d’un conclave tenu à huis clos au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo. Cette désignation replace l’ancien président au centre de la nouvelle architecture institutionnelle du pays. Patrice Talon avait quitté la présidence de la République le 24 mai 2026, après deux mandats successifs, avant de devenir membre de droit du Sénat.

Son élection ne constitue pas une surprise. La Constitution réserve les fonctions de président et de vice-président du Sénat aux membres de droit, parmi lesquels figurent notamment les anciens présidents élus de la République, de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle ayant rempli les conditions prévues par le texte.

Avant le vote, Élisabeth Pognon, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, avait invité les sénateurs à observer un moment de recueillement afin que chacun puisse « questionner sa conscience » avant la désignation des responsables de l’institution.

Un bureau élu pour cinq ans

Conformément à l’article 113-5 de la Constitution, le Bureau du Sénat est composé du président, du vice-président et du rapporteur. Ces trois responsables sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable. Le rapporteur suppléant est élu dans les mêmes conditions, mais ne fait pas juridiquement partie du Bureau.

La direction de la nouvelle institution se présente ainsi :

Fonction Titulaire Profil Président Patrice Talon Ancien président de la République Vice-président Louis Vlavonou Ancien président de l’Assemblée nationale Rapporteur Alassane Séidou Ancien ministre de l’Intérieur Rapporteur suppléant Adidjatou Mathys Ancienne ministre et sénatrice désignée

Créé par la révision constitutionnelle promulguée le 17 décembre 2025, le Sénat est composé de membres de droit et de personnalités désignées. La Constitution y intègre les anciens présidents élus de la République, certains anciens présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, ainsi que des personnalités ayant exercé de hautes responsabilités civiles ou militaires.

Créé par la révision constitutionnelle promulguée le 17 décembre 2025, le Sénat est composé de membres de droit et de personnalités désignées. La Constitution y intègre les anciens présidents élus de la République, certains anciens présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, ainsi que des personnalités ayant exercé de hautes responsabilités civiles ou militaires.

Quatorze personnalités ont été désignées le 1er juillet 2026 pour compléter la première composition de la chambre haute. Dix l’ont été par le président de la République, dont cinq anciens responsables du commandement des Forces de défense et de sécurité, et quatre au titre de l’Assemblée nationale.

Le Sénat compte notamment parmi ses membres de droit les anciens présidents Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon. Y siègent également d’anciens présidents de l’Assemblée nationale, dont Adrien Houngbédji, Bruno Amoussou, Antoine Idji Kolawolé, Mathurin Nago et Louis Vlavonou, ainsi que d’anciens présidents de la Cour constitutionnelle répondant aux critères constitutionnels.

La nouvelle institution est chargée de réguler la vie politique, de veiller à la stabilité institutionnelle et de contribuer à la sauvegarde de l’unité nationale, de la démocratie et de la paix. Elle doit également faire respecter la trêve politique et intervenir dans l’examen de certaines lois constitutionnelles, électorales ou relatives au fonctionnement des partis politiques.

Le Sénat peut notamment formuler une objection avant la promulgation de certaines catégories de lois et demander une nouvelle délibération de textes adoptés par l’Assemblée nationale, à l’exception des lois de finances, des lois de règlement et des lois de programme.

Une architecture de pouvoir façonnée par Talon lui-même

Le Sénat béninois est né d’une révision constitutionnelle portée par Patrice Talon lui-même en novembre 2025, avant qu’il ne quitte le pouvoir. Cette réforme a instauré le bicamérisme, allongé les mandats électifs à sept ans, et créé une chambre haute dont les membres ne sont pas élus au suffrage direct, contrairement aux députés de l’Assemblée nationale. Le décret n° 2026-107 du 11 mars 2026 sur l’ordre de préséance a par ailleurs placé le président du Sénat devant le président de l’Assemblée nationale dans la hiérarchie protocolaire de l’État, consacrant symboliquement la primauté de la nouvelle institution sur l’ancienne. Plusieurs observateurs, dont des commentateurs politiques béninois, estiment que Talon a conçu cette institution sur mesure, en partie pour se prémunir contre d’éventuelles remises en cause de sa gestion des dix années passées au pouvoir.

Romuald Wadagni, choisi par Talon comme dauphin, décrit lui-même leur relation comme quasi filiale : « Pendant cette décennie, nous avons travaillé en totale confiance, comme dans une relation père-fils, en contact permanent ». Cette proximité personnelle et politique a facilité une transition sans rupture apparente le 24 mai 2026, Talon ayant publiquement renouvelé ses vœux de succès à son successeur. Toutefois, la mise en place effective du Sénat a révélé une source de friction latente : n’ayant pas réussi à installer l’équipe de la chambre haute avant son départ, Talon a laissé à Wadagni la responsabilité délicate d’activer une institution conçue pour exercer un contrôle sur l’exécutif.

Pour un président habitué à une gouvernance verticale et pragmatique, activer rapidement le Sénat revenait à accepter un droit de regard institutionnel sur ses réformes économiques, alors que la composition de la chambre restait largement façonnée par l’héritage de Talon. Ce dilemme a été résolu par une continuité manifeste, car les nominations opérées par Wadagni début juillet 2026 ont favorisé plusieurs anciens collaborateurs directs de Talon, comme Pascal Irénée Koupaki (ex-secrétaire général de la présidence), Alassane Séidou (ex-ministre de l’Intérieur) et Fortuné Alain Nouatin (ex-ministre de la Défense). Cette continuité suggère que Wadagni a choisi la voie de l’accommodement plutôt que de la confrontation ouverte avec son mentor, du moins dans la phase d’installation de l’institution.

Sur le plan constitutionnel, l’influence de Talon reste cependant bornée. Le président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels propres et ne peut être sanctionné par le Sénat, tandis que seule l’Assemblée nationale peut autoriser une procédure de destitution ou de poursuite judiciaire contre un chef de l’État. Le juriste Gilles Badet, ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle, souligne que le Sénat doit être vu comme une institution consultative et non comme un contre-pouvoir rival de l’exécutif, apportant un soutien plutôt qu’une menace directe à la présidence. Cette lecture nuance les analyses les plus alarmistes qui présentent le Sénat comme un instrument de mise sous tutelle de Wadagni par son prédécesseur.

Talon-Djogbénou : une proximité personnelle ancienne, une cohabitation institutionnelle à négocier

Joseph Djogbénou entretient avec Patrice Talon des liens anciens et personnels. Ancien avocat de Talon, il l’a notamment défendu en 2014 dans l’affaire dite de la « tentative d’atteinte à la vie du chef de l’État », et est considéré comme l’un des piliers de son premier cercle politique. Cette proximité s’est traduite institutionnellement où en 2018, en tant que président de la Cour constitutionnelle, Djogbénou avait joué un rôle clé dans un processus électoral favorable au camp présidentiel, alors qu’il avait quitté le gouvernement Talon en tant que ministre de la Justice. Élu président de l’Assemblée nationale à l’unanimité des 109 députés le 8 février 2026, en succédant à Louis Vlavonou, Djogbénou incarne ainsi une continuité politique directe avec l’ère Talon, désormais transposée à la tête du pouvoir législatif.

Contrairement à la relation Talon-Wadagni, marquée par un rapport de mentorat vertical, le lien Talon-Djogbénou s’inscrit dans une problématique institutionnelle différente, celle de la cohabitation entre deux chambres du Parlement dont l’une (le Sénat) a désormais préséance protocolaire sur l’autre. Djogbénou a lui-même tenu à désamorcer les inquiétudes d’une rivalité entre les deux chambres, affirmant que « la plage constitutionnelle entre le Sénat et l’Assemblée nationale n’institue pas les deux organes dans un duel institutionnel », mais plutôt « un duo dans une complémentarité ».