Bénin: Talon s’engage à travailler pour l’unité nationale à la tête du Sénat

Désigné ce jeudi 6 août 2026 pour présider la destinée de la toute première mandature du Sénat béninois pour la période 2026-2031, Patrice Talon a prononcé son discours d’investiture.

Exprimant sa gratitude envers ses pairs pour la confiance accordée à l’ensemble du bureau élu et à son rapporteur suppléant, le nouveau président a salué le climat d’entente qui a prévalu lors de la mise en place de l’institution.

​S’exprimant devant la doyenne d’âge et l’ensemble des sénateurs, il a appelé à bâtir une véritable dynamique communautaire au sein du Sénat, guidée par la responsabilité, la dignité et l’intérêt supérieur du pays.

Selon lui, le travail d’équipe, le consensus et la convivialité doivent prime sur les divergences afin d’assurer le bon fonctionnement de l’institution.

Travailler à l’unité nationale

Accusé d’avoir fragilisé l’unité nationale lors de ses deux mandats à la tête du pays, le premier président de la chambre haute ​S’engage pleinement dans ses nouvelles fonctions à mettre cette mandature au service du renforcement de l’unité nationale, de la stabilité politique, de la paix et de la démocratie au Bénin, tout en invitant ses collègues à veiller activement au respect de cette ambition collective.

Élu premier président du Sénat au Bénin à la faveur d’un conclave tenu ce jeudi 6 août à huis clos, Patrice Talon va conduire cette première mandature avec l’ancien président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, élu vice-président du sénat et avec Alassane Seidou et Adidjatou Mathys, respectivement comme rapporteur et rapporteur adjoint.