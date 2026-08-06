Mentissa brise le silence sur le calvaire de sa mère depuis 15 ans et les plaintes déposées

Mentissa, révélée par la dixième saison de The Voice, a annoncé ce jeudi 6 août 2026 avoir été la cible, avec sa mère et ses frères, de 15 années de violences, menaces et intimidations. La chanteuse belge explique que ces faits ont durablement affecté leur quotidien et leur santé mentale, et précise que plusieurs plaintes ont été déposées.

Mentissa Aziza, née le 4 avril 1999 à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique), s’est fait connaître au grand public en France via The Voice. Artiste discrète sur sa vie privée, elle a collaboré avec Vianney sur le titre à succès « Et Bam » et a été nommée aux Victoires de la Musique 2023 dans la catégorie Révélation féminine. Malgré cette notoriété croissante, elle affirme avoir longtemps séparé son image publique de la réalité familiale qu’elle décrit aujourd’hui.

Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse relate avoir vécu « 15 ans que ma mère est la cible de violences verbales et physiques, de harcèlement, d’intimidations et de menaces. 15 que j’en suis, moi aussi, co-victime ». Elle confie avoir d’abord pensé que « tout finirait par s’arranger » et qu’il ne s’agissait pas d’un sujet à exposer publiquement, avant de décider de briser le silence.

Plusieurs plaintes déposées

Mentissa précise que les violences ont commencé lorsqu’elle était enfant : elle affirme avoir vu « pour la première fois, cet homme s’en prendre à ma mère » à l’âge de 12 ans et dit avoir subi elle-même des violences physiques à 16 ans. Elle indique également que « plusieurs plaintes ont été déposées » au fil des années, sans détailler les suites judiciaires. Selon son témoignage, l’auteur de ces violences continue d’impacter le quotidien de la famille.

La chanteuse évoque les conséquences psychologiques de ces années de maltraitance : « les conséquences psychologiques de tout ce que nous avons vécu, ma mère, mes frères et moi, pèsent lourdement sur notre santé mentale et notre quotidien. Elles ont aussi un impact sur ma capacité à exercer mon métier comme je le voudrais. » Elle dit être « épuisée » de garder le silence et souligne que la musique lui a permis de se reconstruire partiellement, sans effacer toutes les blessures.

Mentissa insiste sur la nature de sa prise de parole qu’elle qualifie de non vindicative : « ni par vengeance, ni pour régler des comptes », écrit-elle, en expliquant vouloir rappeler que « le silence ne protège pas ». Elle affirme vouloir « reprendre le pouvoir sur une vie que la peur a trop longtemps dirigée ». Ces déclarations ont été publiées sur ses comptes sociaux le 6 août 2026.