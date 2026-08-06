Gianni Infantino accusé d’avoir promis la finale du Mondial 2030 au Maroc

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a réuni mercredi au Maroc plusieurs hauts responsables de l’instance dirigeante du football mondial. La rencontre, organisée à huis clos près de Rabat, s’est tenue à l’écart de la presse alors que le dirigeant est confronté à une contestation croissante.

Selon le quotidien britannique The Times, Gianni Infantino aurait promis au Maroc d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 en échange du soutien du pays. Le tournoi doit être organisé conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, tandis que plusieurs villes restent en concurrence pour recevoir la finale.

Cette réunion intervient dans un contexte particulièrement difficile pour le président de la Fifa, seul candidat déclaré à sa propre succession. Il est vivement critiqué depuis l’abandon de son projet visant à ouvrir l’organisation à des investisseurs privés dans le cadre de la Coupe du monde.

La proposition avait suscité une forte opposition au sein du monde du football. Face à la fronde, la Fifa a finalement renoncé à cette initiative et présenté ses excuses, sans parvenir à mettre fin aux critiques visant Gianni Infantino.

Des soutiens qui se raréfient

Le président de la Fifa a également perdu l’appui de plusieurs responsables de son entourage. Son principal conseiller a démissionné vendredi, affirmant s’opposer « catégoriquement » aux projets défendus par Gianni Infantino.

L’UEFA, puissante confédération du football européen, a elle aussi exprimé directement ses réserves à l’égard du dirigeant. Ces critiques publiques témoignent des tensions croissantes entre la direction de la Fifa et plusieurs acteurs majeurs du football international.

Dans une tribune publiée mercredi par le Daily Mail, l’ancien international portugais Luís Figo a appelé au départ du président de la Fifa. « Infantino doit partir », a écrit l’ancien joueur, devenu l’une des figures publiques les plus critiques envers la gouvernance actuelle de l’instance.

La réunion organisée au Maroc intervient ainsi à quelques mois de l’élection présidentielle de la Fifa. Les révélations de la presse britannique sur les discussions supposées autour de la finale du Mondial 2030 devraient alimenter davantage les interrogations sur la stratégie et les méthodes de Gianni Infantino.