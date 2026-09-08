Ghana : Shatta Wale explique l’annulation de son concert à KNUST

Le chanteur ghanéen Shatta Wale attribue l’annulation de son show prévu le 4 septembre près de KNUST à des préoccupations de sécurité et à la capacité du lieu. Aucun nouveau rendez-vous n’a encore été annoncé.

Shatta Wale a expliqué que des préoccupations de sécurité étaient à l’origine de l’annulation de son concert prévu vendredi 4 septembre 2026 à Lienda Ville Hostel, près de la Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), à Kumasi. Le chanteur ghanéen affirme que le commandement régional de la police a jugé le lieu trop exigu pour accueillir dans de bonnes conditions le public attendu.

Le spectacle, baptisé « A Storm Is Coming to Lienda », devait débuter à 20 heures. Quelques heures avant le rendez-vous, la direction de Lienda Ville avait annoncé sa suspension, en indiquant qu’une directive du Regional Police Command et du Dean of Students’ Affairs de KNUST invoquait des préoccupations de sûreté et de sécurité autour des étudiants et des résidents.

Dans une prise de parole diffusée ensuite sur TikTok et relayée lundi 7 septembre par plusieurs médias ghanéens, Shatta Wale a assuré qu’il souhaitait se produire à Kumasi, mais qu’il avait accepté l’avis des responsables de la sécurité. Selon lui, la forte affluence que ses concerts peuvent provoquer impose aux organisateurs de choisir des espaces adaptés et de renforcer les dispositifs de contrôle des foules.

Le musicien a insisté sur le fait que l’annulation ne traduisait pas un désintérêt pour ses fans de la région Ashanti. Il a au contraire appelé les promoteurs à accorder davantage d’attention à la capacité des lieux et aux mesures de sécurité lorsqu’ils programment des artistes susceptibles d’attirer un public important.

Une annulation annoncée quelques heures avant le concert

L’annulation avait suscité de nombreuses réactions parmi les étudiants et les fans qui avaient prévu de se rendre au spectacle. Dans un premier message publié le 4 septembre, Shatta Wale avait simplement annoncé que le concert de KNUST était annulé, avant de promettre des explications lors d’un direct sur TikTok.

La direction de Lienda Ville a ensuite indiqué que la décision faisait suite aux consignes des autorités régionales et universitaires. Les informations publiées par The Ghana Mail et The Vaultz News le même jour faisaient déjà état de risques liés à la sécurité et au contrôle de la foule autour du site choisi pour l’événement.

Au 8 septembre, aucune nouvelle date n’a été annoncée pour le concert. Shatta Wale s’est dit disposé à retrouver son public de Kumasi lorsqu’un lieu et un dispositif de sécurité adaptés pourront être réunis.