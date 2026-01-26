Gana Gueye décisif pour Everton contre Leeds United

Idrissa Gana Gueye a délivré la passe décisive qui a permis à Everton d’égaliser face à Leeds United à la 77e minute, lors de la clôture de la 23e journée de Premier League, offrant aux Toffees un moment clé dans une rencontre où l’équipe peinait à se montrer dangereuse offensivement.

Mené 1-0, Everton a éprouvé des difficultés à trouver des solutions devant le but adverse, face à une organisation défensive de Leeds bien en place. La formation de Carlo Ancelotti, privée d’efficacité offensive pendant une large partie de la rencontre, a vu l’équilibre de la partie basculer en fin de seconde période grâce à l’intervention du milieu sénégalais.

À la 77e minute, Idrissa Gana Gueye a adressé une passe parfaitement dosée vers Barry, qui n’a pas manqué l’occasion de remettre les deux équipes à égalité. Cette action a interrompu la série de tentatives infructueuses d’Everton et a permis au club de revenir au score dans une rencontre marquée par la solidité défensive de Leeds.

Un apport défensif et constructif au cœur du jeu

La passe décisive inscrite au tableau de la rencontre récompense l’activité et l’impact de Gana Gueye au sein de l’entrejeu. Le milieu sénégalais, ancien joueur du Paris Saint-Germain, est décrit comme précieux dans les tâches de récupération et capable d’intervenir également dans la construction du jeu, contribuant ainsi à la transition entre les phases défensives et offensives d’Everton.

Durant la partie, son placement et sa lecture du jeu lui ont permis de se positionner à l’affût d’une opportunité, offrant une passe qui a débloqué une situation jusque-là stérile pour les locaux. La passe a été qualifiée de parfaitement dosée, soulignant la précision technique nécessaire pour créer l’espace et offrir une finition à son coéquipier.

Sur le plan collectif, cette séquence met en lumière le rôle occupé par le milieu sénégalais dans le dispositif des Toffees : celui d’un joueur intervenant à la fois dans l’effort défensif et dans l’élaboration des mouvements offensifs. Son action à la 77e minute a constitué un tournant immédiat dans le déroulé de la rencontre, permettant à Everton de répondre au but encaissé plus tôt dans le match.

La neutralisation de l’avance de Leeds à l’issue de cette passe a souligné l’importance des interventions individuelles dans des rencontres serrées de Premier League, où une passe précise au bon moment peut modifier la physionomie d’un match.