Gabon : Bilie-By-Nze saisit la justice contre la coupure des réseaux sociaux

Alain-Claude Bilie-By-Nze, ancien Premier ministre devenu une voix de l’opposition au Gabon, a annoncé qu’il porterait l’affaire devant les tribunaux nationaux pour contester la coupure des services de réseaux sociaux.

Selon l’opposant, la décision prise par la Haute autorité de la communication dépasse les cadres légaux et viole les principes constitutionnels en vigueur, raison pour laquelle il engage une procédure judiciaire.

La suspension des plateformes numériques, en place depuis le 18 février, est au cœur de ce recours. Bilie-By-Nze affirme que cette mesure prive les citoyens d’un canal d’information essentiel et qu’elle ne repose sur aucune base juridique valable.

Dans ses déclarations publiques, l’ancien chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour les institutions de respecter les libertés fondamentales et a indiqué vouloir obtenir du pouvoir judiciaire une annulation de la coupure.

Une saisie de la justice pour faire lever la suspension

Le dossier sera soumis aux juridictions gabonaises afin d’obtenir, selon son camp, la rétablissement immédiat des connexions aux réseaux sociaux. Bilie-By-Nze qualifie l’acte de la Haute autorité de « manifestement illégal et anticonstitutionnel » et demande au juge d’en apprécier la légalité.

Il a ainsi confirmé son intention d’utiliser toutes les voies de droit disponibles pour contester la décision administrative et faire valoir, devant la justice, les droits et libertés qu’il estime atteints par cette coupure.