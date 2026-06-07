Flavie Flament et Jimmy Mohamed, nouveau duo à la présentation du Magazine de la santé sur France 2

France Télévisions annonce un changement majeur pour Le Magazine de la santé, qui prendra place sur France 2 à partir de la rentrée prochaine. Après plus de deux décennies sur France 5, cette émission emblématique déplacera sa diffusion à 15 heures en direct, proposant un nouveau duo à l’animation, composé de Flavie Flament et du médecin Jimmy Mohamed. Cette réorganisation s’inscrit dans une stratégie claire de France Télévisions visant à renforcer son offre de service public sur la chaîne principale, tout en s’appuyant sur la complicité déjà établie entre les deux présentateurs, familiers du public grâce à leur collaboration sur RTL.

Depuis 1998, Le Magazine de la santé accompagne les Français sur les questions de santé et bien-être, en combinant informations médicales précises et discussions accessibles au grand public. La décision de transférer l’émission sur France 2, après plus de vingt ans sur France 5, marque une volonté de redynamiser cette case horaire de l’après-midi et d’élargir l’audience du programme. La nouvelle tranche horaire de 15 heures viendra ainsi remplacer les rediffusions de Ça commence aujourd’hui et précédera Affaire conclue, dans une programmation pensée pour capter un large public familial et mélanger divertissement avec service public.

Le directeur des antennes, Stéphane Sitbon-Gomez, a souligné lors d’un entretien accordé à La Tribune Dimanche l’importance de cette nouvelle étape pour le magazine : « Le Magazine de la Santé va en effet évoluer. C’est le rendez-vous santé historique du service public. Il sera désormais sur France 2 à 15 heures et animé par Jimmy Mohamed et Flavie Flament. C’est un duo qui fait des merveilles à la radio, sur RTL. Jimmy a considérablement fait progresser Le Magazine de la santé et Flavie est une figure populaire du petit écran à laquelle France Télévisions est très attaché et dont nous partageons tous les engagements ». Cette collaboration avait été évoquée récemment par Le Parisien et vient maintenant d’être officialisée par le groupe public.

Des réorganisations et suppressions dans la grille de France Télévisions

Cette annonce s’inscrit dans un contexte financier contraint pour France Télévisions, contraint de réaliser d’importantes économies. Le groupe devra prochainement arrêter plusieurs émissions, parmi lesquelles des séries et magazines quotidiens populaires. Stéphane Sitbon-Gomez a confirmé l’abandon de séries telles que César Wagner, A Priori ou Disparition inquiétante, ainsi que la suppression d’au moins quatre magazines quotidiens dont Flavie en France sur France 3, Vu sur France 5, Bel & bien ensemble sur France 2, et Les Maternelles diffusé sur France 5.

Pour certaines de ces émissions, France Télévisions envisage une reconversion enprogrammations hebdomadaires. Par exemple, Bel & bien ensemble continuera en version week-end le samedi matin tandis que Les Maternelles resurgira sous forme d’une édition hebdomadaire programmée le vendredi matin. Par ailleurs, le magazine Télématin sera quant à lui prolongé du lundi au jeudi avec un second tandem d’animateurs, une mesure destinée à renforcer le rendez-vous matinal.

Flavie Flament, dont la carrière télévisuelle a connu un renouveau notable ces dernières années, voit dans cette nouvelle prise de fonction au Magazine de la santé une troisième quotidienne en trois ans. Après avoir co-animé Télématin aux côtés de Julien Arnaud durant la saison 2024-2025, puis animé Flavie en France sur France 3, elle s’apprête à reprendre les commandes d’une nouvelle émission quotidienne à la rentrée prochaine.

Le rapprochement entre Flavie Flament et Jimmy Mohamed s’appuie sur une complicité déjà établie. Les deux animateurs collaborent depuis la rentrée 2024 sur RTL dans l’émission Ça va beaucoup mieux, un programme consacré à la santé et au bien-être. Cette alchimie a été décisive dans le choix du groupe public de miser sur ce duo pour pérenniser et dynamiser Le Magazine de la santé sur France 2 à partir de septembre.