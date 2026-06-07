Les invités de Léa Salamé ce samedi 6 juin : Nagui, Brigitte Lahaie, Tayc et Matthieu Pigasse

Ce samedi 6 juin, l’émission Quelle époque ! revient sur France 2 pour une nouvelle soirée animée par Léa Salamé. Ce rendez-vous hebdomadaire mêle politique, musique et société, réunissant un panel d’invités remarquables issus de divers univers. Plusieurs personnalités du paysage médiatique et politique français seront présentes, à commencer par Nagui, dont l’actualité récente a suscité de nombreux débats dans les médias.

L’animateur phare de N’oubliez pas les paroles est au cœur d’une controverse liée à sa décision de suspendre les chansons de Patrick Bruel dans ses émissions. Par ailleurs, il fait face à un affrontement judiciaire engagé contre Cyril Hanouna, après des attaques répétées de la part de ce dernier. La présence de Nagui sur le plateau de Léa Salamé génère donc un certain intérêt quant aux sujets qui pourraient être abordés, notamment en lien avec cette guerre médiatique. L’émission promet ainsi d’évoquer des enjeux actuels mêlant culture et politique.

Des invités engagés et des rendez-vous musicaux pour une soirée diversifiée

Matthieu Pigasse, banquier d’affaires et homme influent dans les sphères économiques et politiques, sera lui aussi présent dans l’émission. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent à propos d’une possible candidature à l’élection présidentielle, bien que Pigasse ne se soit jamais formellement déclaré. Sa participation à Quelle époque ! coïncide avec ces spéculations et pourrait nourrir le débat politique lors de la soirée.

La chanteuse et ancienne animatrice Brigitte Lahaie s’invite également sur le plateau, offrant un autre regard sur les débats sociétaux. Tayc, artiste en pleine ascension, fera quant à lui sa promotion dans un contexte particulier. Le chanteur a choisi de venir sur France 2 juste après la finale de The Voice diffusée sur TF1, qui s’est tenue la semaine précédente. Ce choix stratégiquement calculé vise à profiter de l’élan médiatique suscité par l’émission de télé-crochet. Tayc poursuit ainsi son succès à la fois musical et télévisuel, multipliant les apparitions sur les plateaux.

Léa Salamé sera accompagnée sur le plateau par sa fine équipe habituelle, dont Hugo Clément, Paul de Saint Sernin et Charlotte Dhenaux, experts qui participent à la dynamique de ce rendez-vous hebdomadaire. Les discussions croisent sujets de société, actualités politiques et innovations culturelles, permettant un regard pluraliste sur les enjeux contemporains.

Audience consolidée et réactions sur les réseaux sociaux

La saison précédente de Quelle époque ! a enregistré de bons chiffres d’audience, rassemblant 907 000 téléspectateurs, soit 16,4 % du public, ce qui témoigne de l’intérêt croissant pour ce format hybride et engagé. L’émission avait notamment été largement commentée sur les réseaux sociaux après la venue de Matthieu Delormeau, ex-chroniqueur de Cyril Hanouna. Ce dernier s’était montré hésitant lors d’un échange concernant son avenir dans TBT9, suscitant de vives réactions et des commentaires acerbes de la part de Hanouna par la suite.

Cette ambiance électrique entre chroniqueurs et figures médiatiques contribue à renforcer la réputation d’Quelle époque ! comme plateforme d’échanges intenses et parfois conflictuels. Pour cette nouvelle édition, la sélection éclectique des invités devrait à nouveau générer un large débat parmi les téléspectateurs. Le programme demeure une vitrine privilégiée des questions sociétales actuelles, tout en mêlant divertissement et réflexion.