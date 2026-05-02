Gabon : la tenue africaine devient obligatoire chaque vendredi dans l’administration publique

Le gouvernement gabonais a décidé d’imposer le port de la tenue africaine tous les vendredis aux agents publics.

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Réuni en Conseil des ministres le 30 avril au Palais de la Présidence de la République, le gouvernement gabonais a adopté un projet de décret instaurant une nouvelle règle vestimentaire dans l’administration publique. Désormais, tous les agents publics devront porter une tenue africaine chaque vendredi. Cette décision, prise en application de l’article 95 de la Constitution, marque une volonté affichée des autorités de promouvoir les valeurs culturelles nationales.

Selon le gouvernement, cette mesure vise à « renforcer l’identité africaine dans les institutions » et à encourager la valorisation des tenues traditionnelles dans les services publics. Le texte adopté détaille les types de tenues autorisées. Pour les hommes, il s’agit notamment du pantalon et de la chemise en pagne sans cravate, du deux-pièces en tissu africain ou encore du boubou. Du côté des femmes, sont admises la grande robe brodée, le pagne accompagné d’un corsage ou le port du foulard africain.

Toutefois, certaines catégories d’agents ne sont pas concernées par cette obligation. Les forces de défense et de sécurité, ainsi que les corps soumis à des tenues professionnelles spécifiques, continueront d’appliquer leurs règles habituelles. La mise en œuvre de cette mesure sera suivie de près par les responsables administratifs. Chefs de service, directeurs et directeurs généraux sont appelés à veiller au respect effectif de cette nouvelle disposition.

Avec cette décision, les autorités gabonaises entendent inscrire davantage la culture africaine dans le fonctionnement quotidien de l’État, en faisant de la tenue vestimentaire un symbole d’identité et de fierté nationale.