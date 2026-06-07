Marguerite (Star Academy) réagit par un emoji doigt d’honneur à l’affaire Patrick Bruel

Depuis mars, une vague de témoignages met en cause le chanteur Patrick Bruel après une enquête de Mediapart : plusieurs femmes ont raconté des agressions sexuelles et des viols, dont la prise de parole de l’animatrice Flavie Flament, qui affirme avoir été victime à seize ans. L’affaire a donné lieu à l’ouverture de trois enquêtes, provoqué le retrait du chanteur de certaines affiches en France et à l’étranger, et abouti, le 4 juin 2026, à l’annulation des cinq dernières représentations de sa pièce au Théâtre Édouard VII avec remboursement des billets, selon un communiqué de l’établissement.

L’enquête initiale de Mediapart a recueilli plusieurs récits décrivant des faits graves. Parmi les plaignantes, Flavie Flament a rompu le silence et développé son témoignage publiquement. Interrogée par le magazine ELLE, elle a expliqué vouloir « que sa voix ainsi que celles des autres victimes soient entendues » et a commenté la réaction de certains admirateurs de Bruel : « Je cherche à comprendre cet aveuglement face à trente témoignages de femmes, et plus encore. Mais je peux concevoir que c’est tout un pan de leur vie qui s’effondre. Déboulonner son idole, cela peut être très douloureux, je ne leur en veux pas. »

Les prises de position publiques et anonymes se multiplient. Certains fans ont exprimé leur scepticisme, tandis que d’autres acteurs du monde artistique ont livré des confidences ou des avertissements. Selon une ancienne professeure de la Star Academy, interrogée anonymement sur France Info, « tout le métier est au courant depuis toujours qu’il a un problème avec les femmes », ajoutant qu’elle évitait de se retrouver seule avec lui dans un ascenseur. De son côté, l’ex-candidate Marguerite a manifesté sa condamnation en réagissant publiquement à une publication le concernant par un émoticône montrant un doigt d’honneur.

Répercussions sur sa carrière et annulations de spectacles

La diffusion des témoignages a entraîné des conséquences immédiates sur l’agenda professionnel du chanteur. Une pétition visant à faire annuler ses concerts estivaux a circulé, et plusieurs programmations ont été modifiées : des dates ont été retirées des affiches en France et au Canada, et des festivals ont annulé sa venue. Patrick Bruel a par ailleurs annoncé son retrait des Enfoirés de son propre chef.

Malgré ces mouvements, il a assuré continuer de se produire, notamment au Théâtre Édouard VII à Paris. Le 4 juin 2026, la direction du théâtre a indiqué, « en accord avec les comédiens, [avoir] pris la décision d’annuler les 5 dernières représentations de la pièce ». Le communiqué précise que « vos billets vous seront automatiquement remboursés » et que la direction reviendrait vers les spectateurs uniquement en cas de besoin d’informations complémentaires pour le remboursement.

Des mobilisations de militantes ont été signalées devant le théâtre, certaines personnes présentes brandissant des pancartes lors des représentations. Les annulations liées à l’affaire ont été mentionnées dans des reprises médiatiques, notamment par l’émission C à vous, qui a listé plusieurs manifestations d’annulation touchant des lieux et événements où Bruel devait se produire, comme le Cirque d’hiver, les Enfoirés, des festivals et des concerts à l’étranger.