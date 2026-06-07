Degaule PANDA le fou sage, spécialiste béninois de la capture de reptiles, a été mandaté par les autorités du 13e arrondissement de Cotonou pour retrouver et capturer un python de Seba signalé depuis plusieurs jours à Agla. L’animal, non venimeux mais imposant, suscite l’inquiétude des riverains depuis la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux.

Les autorités du 13e arrondissement de Cotonou ont fait appel à Degaule PANDA le fou sage, spécialiste béninois en capture de reptiles, pour localiser et capturer un python de grande taille signalé dans le quartier Agla depuis le 27 mai 2026. L’animal, identifié par le spécialiste comme un python de Seba (Python sebae), n’était pas encore capturé à la date de publication de ce papier. Degaule PANDA le fou sage, qui s’est déplacé depuis Nassou Gou dans la commune de Natitingou au Nord du Bénin, a indiqué que plusieurs spécimens pourraient être présents dans le secteur.

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L’affaire a débuté le mercredi 27 mai lorsqu’un habitant a filmé le reptile dans une rue du quartier Agla, dans la zone située après le restaurant Agla Show en direction de la Brigade des Mœurs. La vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, a provoqué une vive inquiétude parmi les riverains. Dans une note d’alerte adressée le 29 mai au préfet du Littoral, au maire, au chef d’arrondissement, au commissariat de police et au groupement des sapeurs-pompiers, les habitants ont décrit une « panique généralisée », notamment chez les enfants et les personnes âgées, certains ménages ayant cessé de sortir après la tombée de la nuit.

Une première mission conjointe associant la Direction des Eaux, Forêts et Chasse, le chef du 13e arrondissement et des éléments de la Police républicaine avait effectué une descente de terrain le 30 mai. L’adjudant-chef Fanou Tognissou, responsable forestier adjoint de Cotonou, et le sergent-major Allognon Olivier, chef de poste adjoint de Cotonou II, avaient procédé aux constatations d’usage et recommandé aux habitants de ne pas tenter d’approcher l’animal.

Une espèce non venimeuse mais imposante

Degaule PANDA le fou sage a précisé lors de sa visite sur les lieux que l’animal identifié est un python de Seba, espèce constrictrice non venimeuse. Il a appelé la population au calme, indiquant que la présence du reptile dans le quartier depuis plusieurs années sans incident attestait qu’il n’était « pas un chasseur d’hommes ». L’animal serait actif la nuit, à la recherche de proies de petite taille. Le spécialiste a promis de prendre les mesures nécessaires pour le capturer et le mettre en lieu sûr, sans le tuer.

Le python de Seba (Python sebae) est le plus grand serpent d’Afrique subsaharienne. Sa taille varie habituellement entre quatre et six mètres, pour un poids pouvant dépasser cent kilogrammes. Il fréquente les zones humides, les marécages et les espaces périurbains. Agla est un arrondissement de Cotonou traversé par plusieurs canaux et zones humides résiduelles, susceptibles d’attirer ce type de reptile. Un précédent avait déjà été documenté en octobre 2022, lorsqu’un python avait été capturé dans le quartier voisin de Fidjrossè par les services forestiers.