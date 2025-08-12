PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Fromages rappelés : lien possible avec 21 cas de listériose, dont deux décès, selon le gouvernement

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Sommet Trump-Poutine : Zelensky exclut le retrait ukrainien du Donbass

Mali : Choguel Maïga et plusieurs ex‑collaborateurs en garde à vue

Entretien Rubio-Lavrov avant le sommet Trump-Poutine en Alaska

États-Unis: Donald Trump veut lancer une «action en justice majeure» contre le président de la Fed

France : le président de l’INA suspendu par Dati pour achat de cocaïne

Gaza : l’Égypte, le Qatar et les États‑Unis relancent un plan de trêve de 60 jours

RDC : le M23 accusé d’attaques malgré le cessez-le-feu

Pakistan : neuf soldats tués lors d’une attaque contre des bâtiments publics

UE, Royaume‑Uni et Japon alertent sur la «famine» à Gaza

Burkina Faso: 13 condamnés à la perpétuité pour actes terroristes, dont les attaques de 2018 contre l’ambassade de France

VOIR TOUS LES FLASHS

Les autorités sanitaires ont identifié 21 cas de listériose, dont deux décès, pouvant présenter un « lien possible » avec la consommation de fromages au lait pasteurisé de la fromagerie Chavegrand, qui ont fait l’objet d’un rappel, selon un communiqué diffusé mardi 12 août par Santé publique France et le ministère de l’Agriculture. Les investigations menées par Santé publique France ont conduit début août à mettre en évidence des éléments épidémiologiques et microbiologiques convergents, établissant ce lien possible entre ces 21 cas — dont 18 sont survenus depuis juin — et la consommation des fromages au lait pasteurisé produits par la société Chavegrand.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!