Fromages rappelés : lien possible avec 21 cas de listériose, dont deux décès, selon le gouvernement

Les autorités sanitaires ont identifié 21 cas de listériose, dont deux décès, pouvant présenter un « lien possible » avec la consommation de fromages au lait pasteurisé de la fromagerie Chavegrand, qui ont fait l’objet d’un rappel, selon un communiqué diffusé mardi 12 août par Santé publique France et le ministère de l’Agriculture. Les investigations menées par Santé publique France ont conduit début août à mettre en évidence des éléments épidémiologiques et microbiologiques convergents, établissant ce lien possible entre ces 21 cas — dont 18 sont survenus depuis juin — et la consommation des fromages au lait pasteurisé produits par la société Chavegrand.