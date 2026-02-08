Frédéric François obligé de garder son mariage secret sur demande de sa maison de disques

Frédéric François, de son vrai nom Francesco Barracato, a connu une longévité rare dans la chanson francophone et a raconté récemment comment sa vie sentimentale a dû rester dissimulée aux yeux du public à la demande de sa maison de disques. Interprète de tubes des années 1970 à aujourd’hui — parmi lesquels Je n’ai jamais aimé comme je t’aime, Je voudrais dormir près de toi, Chicago ou Je t’aime à l’italienne — il figure parmi les artistes belges les plus vendus avec, selon ses bilans, 26 disques d’or et de nombreuses prestations remarquées, dont de multiples passages à l’Olympia.

Né en Italie et élevé en Belgique, Frédéric François s’est fait connaître dans les années 70 après des débuts au sein de formations locales comme Les Éperviers. Son répertoire romantique et ses mélodies portent une forte empreinte populaire, qui lui a permis d’occuper durablement les hit-parades francophones. Au fil des décennies, il est devenu une figure incontournable du paysage musical belge et français, poursuivant des tournées et des enregistrements qui ont consolidé sa réputation.

Sur le plan personnel, le chanteur évoque depuis longtemps son attachement à Monique Vercauteren, son épouse. Lors de son passage dans l’émission La Boîte à secrets le 16 janvier, il est revenu sur leur rencontre: ils habitaient dans le même quartier, elle travaillait en usine, et c’est à son invitation qu’il s’est rendu dans un dancing appelé le Rallye où, selon ses paroles, il a ressenti « quelque chose » qu’il n’avait jamais connu jusque-là.

Obligation de secret imposée par la maison de disques

Si leur histoire est racontée aujourd’hui, elle a d’abord été tenue à l’écart de la scène médiatique. Frédéric François a dit avoir dû « la cacher » au début de sa carrière parce que sa maison de disques l’y obligeait. Il a relaté un épisode révélateur lors d’une intervention médiatique: confronté en direct à la question d’une auditrice qui lui demandait s’il était marié, il a finalement répondu « oui » malgré la consigne de silence.

Le chanteur a également précisé des éléments biographiques liés à cette période privée: « Je me suis marié à 20 ans », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait déjà un enfant à cette époque et que cette situation n’était alors pas connue du public. Dans différents entretiens, il a décrit la vie de couple comme fondée sur des attentions quotidiennes, des gestes de surprise — bouquets, dîners, célébrations des dates importantes — et la nécessité de compromis pour entretenir la relation sur le long terme.

Tout au long de sa carrière et de ses apparitions à la télévision, Frédéric François a continué de partager des souvenirs de scène et de vie privée, revenant régulièrement sur la manière dont sa notoriété a façonné certaines décisions personnelles, y compris ce choix de confidentialité exigé par son entourage professionnel.