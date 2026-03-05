Franck Dubosc critiqué après son César pour l’ours Valentin de son film

Franck Dubosc a été récemment récompensé aux César pour son film Un ours dans le Jura, mais la victoire est éclipsée par une vive polémique portée par des militants pour la protection animale au sujet de l’un des protagonistes du tournage, un ours nommé Valentin, que l’association PAZ Zoopolis accuse d’être maintenu en captivité et dressé pour les besoins du film.

La réaction est survenue quelques jours après la cérémonie des César, lorsque l’association PAZ Zoopolis a publié sur le réseau social X (ex-Twitter) un message dénonçant les conditions de vie supposées de l’animal. Le signalement vise directement la présence de l’ours à l’écran et met en cause les pratiques liées à l’utilisation d’animaux sauvages dans les productions cinématographiques.

Dans sa publication, l’association affirme notamment : « Ce que Franck Dubosc ne dit pas, c’est que l’ours Valentin est emprisonné à vie et dressé pour les tournages. Valentin a été asservi pour le film Un ours dans le Jura et il n’a que faire du César. Combien de temps encore allons-nous honorer des films qui ne respectent pas la condition animale ? » Cette prise de position a rapidement été relayée et commentée en ligne.

Un débat relancé sur l’utilisation d’animaux sauvages au cinéma

La présence d’un ours dans la trame narrative de Un ours dans le Jura est au cœur de la comédie et participe à son ton décalé, mais elle soulève pour les organisations de protection animale des interrogations éthiques sur le bien-être des espèces sauvages employées sur les plateaux.

PAZ Zoopolis présente Valentin comme un animal dressé et maintenu en captivité, des allégations formulées dans le cadre d’un appel à plus d’attention sur la condition des animaux utilisés dans le divertissement. L’association dénonce ce qu’elle qualifie d’asservissement et interroge la légitimité de récompenser des œuvres impliquant des animaux dont le sort serait problématique.

Les débats sur l’emploi d’animaux sauvages au cinéma ne sont pas nouveaux : des représentants de la cause animale et certaines maisons de production s’opposent depuis plusieurs années sur l’opportunité d’avoir recours à des animaux réels plutôt qu’à des alternatives techniques. Ces discussions portent sur les pratiques d’élevage, de dressage et sur les conditions de détention ainsi que sur les possibilités offertes par les effets spéciaux.

Sur les réseaux sociaux, la publication de PAZ Zoopolis a suscité de nombreuses réactions et partagé des points de vue divergents entre défenseurs des animaux et personnes estimant la présence d’animaux réels nécessaire à certains projets artistiques. Le signalement de l’association a été relayé par plusieurs internautes sur X, alimentant le débat public autour du film et de la place des animaux sauvages dans l’industrie audiovisuelle.