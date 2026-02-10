France : un septuagénaire écroué pour viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs

Un homme âgé de 79 ans a été placé sous le statut de mis en examen et incarcéré en 2024, poursuivi pour des viols et des atteintes sexuelles aggravées visant 89 mineurs, a indiqué mardi le parquet de Grenoble. Les faits reprochés couvriraient une période s’étalant de 1967 à 2022.

Le décompte des victimes provient de documents rassemblés sur une clé USB retrouvée chez le suspect : ces écrits font mention de relations sexuelles impliquant des mineurs âgés de 13 à 17 ans, a expliqué le procureur Etienne Manteaux lors d’un point presse. C’est ce recueil qui a permis d’identifier le nombre très élevé de personnes potentiellement concernées.

Les actes allégués se seraient déroulés dans plusieurs pays, parmi lesquels l’Allemagne, la Suisse, le Maroc, le Niger, l’Algérie, les Philippines, l’Inde, la Colombie et la Nouvelle-Calédonie. C’est dans ce dernier territoire que l’intéressé exerçait la profession d’éducateur, selon les éléments communiqués par le parquet.

Découverte et appel à témoins

La clé USB à l’origine de l’enquête a été retrouvée par le neveu de l’accusé, qui avait commencé à s’interroger sur la vie affective et sexuelle de son oncle, a précisé Etienne Manteaux. Ces documents ont déclenché des investigations qui ont conduit à la mise en examen et à l’incarcération du septuagénaire.

Le procureur a par ailleurs lancé un appel à témoins afin de permettre à d’autres victimes éventuelles de se manifester et d’apporter leur témoignage aux enquêteurs. Les autorités invitent toute personne disposant d’informations à se faire connaître pour faire avancer l’instruction.