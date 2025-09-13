France : Lecornu promet de revenir sur la suppression de deux jours fériés

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu’il reviendra sur la suppression de deux jours fériés envisagée par son prédécesseur François Bayrou pour réduire le déficit budgétaire et a précisé qu’il écartait tout nouveau conclave sur les retraites, dans un entretien accordé à la presse quotidienne régionale publié par Ouest-France, La Voix du Nord et Sud-Ouest. Il a ajouté qu’il misait sur le dialogue avec les partenaires sociaux pour identifier d’autres sources de financement, soulignant la priorité donnée aux négociations plutôt qu’à une nouvelle conférence sur la réforme des retraites.