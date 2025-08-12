France : le président de l’INA suspendu par Dati pour achat de cocaïne

Le président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), Laurent Vallet, interpellé fin juillet à Paris après s’être fait livrer de la cocaïne à son domicile, a été suspendu de ses fonctions par la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé celle-ci mardi 12 août. Sur le réseau social X, Mme Dati a indiqué qu’« ayant pris connaissance par la presse de la mise en cause de Laurent Vallet dans une affaire d’achat de stupéfiants », elle avait décidé, « pour la sérénité de l’institution », de le suspendre immédiatement en attendant de plus amples informations.