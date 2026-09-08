TikTok : le « Illiterate Boyfriend Test » devient viral, jusqu’où peut-on tester son couple ?

Sur TikTok, des femmes filment leur partenaire en train de prononcer des mots difficiles. Derrière le jeu, une question plus sérieuse se pose : quand un test de couple devient-il humiliant ?

Un nouveau jeu de couple fait le tour de TikTok. Baptisé « Illiterate Boyfriend Test » — littéralement le « test du petit ami illettré » — il consiste à faire lire à son partenaire une série de mots réputés difficiles à prononcer, puis à filmer ses hésitations, ses erreurs et parfois ses éclats de rire.

Le phénomène a pris de l’ampleur au début de septembre 2026. The Guardian rapporte notamment qu’une vidéo devenue virale a dépassé 8,8 millions de vues. On y voit un homme tenter de prononcer une liste de 17 mots, avec seulement cinq réponses considérées comme correctes. Le principe a depuis été repris par d’autres couples, souvent sur le ton de la plaisanterie.

Le succès du format tient à sa simplicité : un téléphone, quelques mots compliqués, un partenaire volontaire et une réaction facile à partager. Mais derrière l’humour se glisse rapidement une autre question : est-ce encore un jeu lorsqu’une personne est exposée publiquement pour ses erreurs, son accent, son niveau d’études ou sa maîtrise d’une langue ?

Le nom même du défi peut poser problème. Savoir prononcer « epitome », « hyperbole », « gnocchi » ou « hors d’œuvres » ne mesure ni l’intelligence d’une personne, ni sa culture générale, ni sa capacité à construire une relation saine. La prononciation dépend aussi de la langue maternelle, du parcours scolaire, de l’habitude de lecture et du contexte culturel.

Quand le jeu devient une mise à l’épreuve

Les « tests de couple » fonctionnent bien sur les réseaux sociaux parce qu’ils créent une tension immédiate : qui va réussir, qui va se tromper, qui va être embarrassé ? Dans une relation, pourtant, l’enjeu n’est pas seulement le résultat du jeu mais la manière dont chacun vit l’exposition.

Le Gottman Institute, qui travaille depuis plusieurs décennies sur la communication dans le couple, distingue la taquinerie partagée du mépris. Le problème apparaît lorsque l’humour sert à rabaisser, ridiculiser ou installer une position de supériorité. Les travaux popularisés par l’institut classent le mépris, la moquerie blessante et les attaques personnelles parmi les comportements les plus destructeurs pour une relation.

Autrement dit, rire ensemble d’une mauvaise prononciation n’a rien d’alarmant si les deux partenaires trouvent réellement la situation drôle. En revanche, publier une vidéo malgré le malaise de l’autre, multiplier les commentaires sur son « niveau » ou utiliser le test pour prouver qu’on serait plus intelligent que son partenaire change complètement le registre.

Trois questions à se poser avant de publier

Avant de transformer un moment privé en contenu, trois réflexes simples peuvent éviter bien des tensions. D’abord : est-ce que mon partenaire est réellement d’accord pour être filmé et publié ? Le consentement à participer au jeu ne signifie pas automatiquement consentement à être montré à des milliers de personnes.

Ensuite : est-ce que nous rions tous les deux de la même chose ? Si l’un rit du jeu et l’autre se sent jugé, la complicité n’est plus tout à fait partagée. Enfin : est-ce que je serais à l’aise si les rôles étaient inversés ? Cette question suffit souvent à mesurer la frontière entre taquinerie et humiliation.

Dans la vie quotidienne, une relation solide se construit moins sur la capacité à réussir un quiz viral que sur la manière de communiquer, de réparer un désaccord et de préserver le respect mutuel. Bénin Web TV rappelait déjà, dans ses conseils sur la règle des 4 « F » pour une relation harmonieuse, l’importance des habitudes qui entretiennent la proximité. Et lorsqu’une relation traverse une période plus fragile, certains réflexes de communication peuvent aider à apaiser les tensions.

Un bon test de couple ne devrait pas servir à classer l’autre

Le « Illiterate Boyfriend Test » restera probablement, pour beaucoup, un simple divertissement de quelques secondes. Mais sa viralité rappelle une règle utile à l’ère des réseaux sociaux : un contenu drôle pour le public peut être beaucoup moins léger pour la personne filmée.

Si un couple veut reprendre la tendance, le meilleur indicateur n’est donc pas le nombre de mots bien prononcés. C’est plutôt la capacité à jouer sans rabaisser l’autre, à accepter un refus de publication et à garder certaines maladresses dans l’espace privé lorsqu’elles risquent de devenir humiliantes.