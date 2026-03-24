Football : la Côte d’Ivoire veut s’inspirer du Sénégal

La victoire du Sénégal à la CAN suscite de vifs échos à travers l’Afrique, et la Côte d’Ivoire ne fait pas exception. Face au succès des Lions, la Fédération ivoirienne de football réfléchit ouvertement à s’inspirer de ce modèle pour préparer les prochaines échéances des Éléphants.

Les Sénégalais ont décroché le titre continental en combinant habilement joueurs expérimentés et jeunes talents, une recette qui a séduit nombre d’observateurs. Le président de la FIF, Idriss Diallo, a d’ailleurs salué cette dynamique et reconnu la pertinence de cette construction d’équipe.

Selon lui, l’équilibre trouvé par le Sénégal — mêlant cadres incontournables et éléments émergents — correspond à une carence que l’on constate aujourd’hui dans l’effectif ivoirien. Cette lecture vise à répondre aux critiques concernant un groupe perçu comme peut-être trop jeune en vue des grands rendez-vous, notamment la Coupe du monde.

Vers une transition maîtrisée chez les Éléphants

Ce constat laisse entrevoir une possible orientation stratégique pour la sélection ivoirienne : engager un renouvellement progressif plutôt qu’un changement brutal. Concrètement, cela pourrait signifier associer davantage d’anciens joueurs aux jeunes pousses, favoriser l’expérience en match important et soigner la préparation mentale et tactique.

Au-delà du simple alignement de profils, l’adoption d’un tel schéma demanderait un travail de longue haleine en matière de formation, de détection et de gestion des carrières. La FIF pourrait ainsi accentuer ses efforts sur les passerelles entre clubs locaux et sélection nationale, tout en veillant à ménager un équilibre entre compétitivité immédiate et construction sur le long terme.