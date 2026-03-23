Côte d’Ivoire : Nicolas Pépé de retour après le forfait de Yan Diomandé

Nicolas Pépé fait son grand retour en sélection ivoirienne. L’ailier, exclu de la liste pour la CAN 2025, a été convoqué pour la fenêtre FIFA de mars 2026 par le sélectionneur Émerse Faé, appelé à suppléer un forfait de dernière minute au sein de l’effectif.

La Fédération ivoirienne de football a expliqué que Yan Diomandé, joueur du RB Leipzig, est dans l’incapacité de prendre part aux rencontres amicales programmées contre la Corée du Sud et l’Écosse. Le milieu a subi une blessure à l’épaule le 20 mars 2026 lors d’une rencontre de Bundesliga et ne pourra donc pas répondre à l’appel.

Dans un communiqué officiel, la fédération précise que Diomandé est remplacé par Nicolas Pépé, actuellement sous contrat avec Villarreal CF, pour cette fenêtre internationale. L’instance fédérale a par ailleurs adressé ses souhaits de prompt rétablissement au joueur du RB Leipzig et réaffirmé son soutien durant sa convalescence.

Une opportunité pour se relancer

Pour Pépé, cette sélection représente une occasion de renouer avec les Éléphants et de montrer qu’il peut retrouver une place de choix dans le groupe national. Absente de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, sa convocation tombe à point nommé pour qui souhaite confirmer un regain de forme en club.