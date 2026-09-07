FIFA : la Belgique refuse de soutenir Infantino sans réponses sur l’affaire Balogun

La Fédération belge de football ne soutiendra pas la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA sans réponses satisfaisantes sur l’affaire Folarin Balogun et plusieurs questions de gouvernance.

La Fédération belge de football (RBFA) ne soutiendra pas la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA tant qu’elle n’aura pas obtenu de réponses satisfaisantes sur l’affaire Folarin Balogun et plusieurs questions de gouvernance. La fédération l’a annoncé lundi 7 septembre 2026, au lendemain de la confirmation de la candidature du dirigeant suisse pour un nouveau mandat.

La FIFA a confirmé dimanche que Gianni Infantino entend briguer un nouveau mandat lors de l’élection de mars 2027. La position belge ajoute une nouvelle contestation européenne autour de sa candidature, dans un contexte de critiques sur la gouvernance de l’instance mondiale.

Le différend avec la Belgique porte notamment sur le carton rouge reçu par l’attaquant américain Folarin Balogun lors du match des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine au Mondial 2026. Sa suspension automatique d’un match avait ensuite été suspendue, ce qui lui avait permis d’affronter la Belgique en huitièmes de finale. Donald Trump avait auparavant appelé personnellement Gianni Infantino pour lui demander de réexaminer le dossier.

La RBFA avait contesté cette décision de la FIFA sur Folarin Balogun, sans obtenir les explications qu’elle juge nécessaires sur le processus disciplinaire et le traitement futur de situations similaires. Deux mois après les faits, sa présidente Pascale Van Damme estime que plusieurs questions restent sans réponse. La fédération a demandé que l’affaire Balogun soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, prévue le 15 octobre.

La Fédération belge critique également le manque de transparence qu’elle associe au projet FIFA Forward Enterprise, qui prévoyait l’ouverture d’une partie des activités commerciales liées aux compétitions de la FIFA à des investisseurs privés. Le projet a été abandonné après une forte opposition, mais la RBFA réclame encore des explications sur le processus de décision et les garanties de gouvernance.

La fédération belge dit rester en contact avec l’UEFA afin d’obtenir des réponses plus claires. Sa position concerne son soutien à la candidature d’Infantino ; elle ne détermine pas à elle seule l’issue de l’élection, qui dépendra du vote des associations membres de la FIFA.