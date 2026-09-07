FC Barcelone : Hansi Flick entre dans l’histoire du club après la démonstration contre Valence

Après la victoire 5-0 du Barça face à Valence, Hansi Flick devient l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire récente du club sur ses 80 premiers matches de Liga, devançant Guardiola et Luis Enrique.

Hansi Flick est devenu, dimanche 6 septembre 2026, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire récente du FC Barcelone sur ses 80 premiers matches de Liga. Après la démonstration du Barça face à Valence (5-0) à Mestalla, comptant pour la 4e journée de championnat, le technicien allemand affiche désormais 63 victoires en 80 rencontres de Liga à la tête du club catalan, devançant Luis Enrique (62 victoires) et Pep Guardiola (61 victoires) sur la même période.

Porté par un doublé de Lamine Yamal et des buts de Fermín López, Pedri et Raphinha, le Barça a également signé la meilleure différence de buts en tout début de saison de Liga de son histoire récente : +15 après quatre journées, contre +11 pour Guardiola et pour Luis Enrique à la même étape de leur mandat respectif.

Avec ce succès, les Blaugrana affichent un début de championnat parfait : quatre victoires en quatre journées, dix-sept buts marqués et seulement deux encaissés. Valence, qui n’avait pris qu’un point lors de ses trois premières journées, n’a jamais inquiété une équipe barcelonaise portée par la confiance avant son entrée en Ligue des champions.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de la sélection allemande, Hansi Flick a remporté le titre de champion d’Espagne lors de chacune de ses deux premières saisons à la tête du Barça, en 2025 puis en 2026, confirmant une adaptation rapide au football espagnol.

En dépassant Luis Enrique et Pep Guardiola, deux entraîneurs associés aux plus grandes heures récentes du club catalan, Flick s’installe désormais parmi les techniciens les plus efficaces de l’histoire du Barça sur cette séquence de 80 matches de championnat.

La prochaine échéance des Catalans les ramènera sur la scène européenne, où le club entamera dans les prochains jours sa campagne de Ligue des champions 2026-2027.