Finneas quitte la tournée d’Ed Sheeran après l’éviction de Macklemore

Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham et le groupe Beoga ont annoncé leur retrait de la tournée d’Ed Sheeran, mardi 15 septembre 2026. Ils protestent contre l’éviction de Macklemore après ses prises de position propalestiniennes sur scène.

Finneas a renoncé mardi 15 septembre 2026 à accompagner Ed Sheeran en Amérique du Sud. Le musicien rejoint Aaron Rowe, Lukas Graham et le groupe Beoga, qui ont également quitté la tournée après l’éviction de Macklemore pour ses prises de position propalestiniennes.

Les quatre retraits ont été annoncés sur Instagram quelques heures après la réaction publique d’Ed Sheeran. Finneas, frère et collaborateur de Billie Eilish, devait assurer plusieurs premières parties au Chili, au Paraguay, en Argentine et au Brésil à partir de novembre.

Le chanteur et producteur a expliqué qu’il refusait que des artistes soient réduits au silence lorsqu’ils défendent des populations opprimées. Il a confirmé son soutien aux Palestiniens sans mettre directement en cause Ed Sheeran dans son message.

Aaron Rowe, qui devait remplacer Macklemore sur plusieurs dates américaines, a lui aussi annoncé son retrait. L’artiste irlandais a présenté Ed Sheeran comme un ami qui a joué un rôle important dans sa carrière, tout en affirmant qu’il ne pouvait poursuivre la tournée dans ces conditions.

Beoga, formation nord-irlandaise qui servait de groupe d’accompagnement à Ed Sheeran, a invoqué son engagement au sein du mouvement Irish Artists for Palestine. Le groupe danois Lukas Graham a également renoncé à ses dates, estimant que la puissance financière ne devait pas déterminer les prises de parole autorisées.

Macklemore avait été retiré de la partie américaine du « Loop Tour » après avoir lancé « Free Palestine » lors d’un concert au MetLife Stadium, le 5 septembre. Messina Touring Group a déclaré que plusieurs enceintes refusaient de maintenir les spectacles si le rappeur restait à l’affiche.

Ed Sheeran avait assuré que l’éviction de Macklemore ne venait pas de lui. Le chanteur britannique a dit avoir tenté de rapprocher les différentes parties, tout en expliquant qu’il ne souhaitait pas transformer ses concerts en tribunes politiques.

La tournée doit reprendre samedi 19 septembre à Philadelphie. Les retraits concernent les dates américaines et sud-américaines, tandis que les organisateurs n’ont pas encore annoncé les artistes ou musiciens appelés à les remplacer.