Roller : 7 jeunes Béninois retenus sur 12 pour le sport-études en France

Sept jeunes patineurs béninois vont rejoindre des structures sport-études à Espalion et Dijon. Cette deuxième vague doit concilier progression sportive et résultats scolaires en France.

Sept jeunes athlètes béninois de roller, retenus parmi douze candidats, doivent rejoindre la France dans le cadre du projet Sport-Études de la Fédération béninoise de roller sports (FBRS). Présentés dimanche 13 septembre 2026 au siège de la fédération à Cotonou avant leur départ, ils vont y combiner scolarité et entraînement de haut niveau.

Cette deuxième vague doit être accueillie dans les dispositifs d’Espalion et de Dijon. La FBRS prévoit un suivi régulier des bénéficiaires et a fixé une double exigence : progresser sur les pistes tout en maintenant de bons résultats scolaires.

Le programme associe la FBRS, la Confédération internationale des unions sportives francophones (CIUSF) et Francophonie Skate. En janvier, Francophonie Skate avait précisé que son partenariat avec le Lycée Immaculée Conception d’Espalion ouvrait aux fédérations affiliées des possibilités de sport-études pour leurs meilleurs athlètes.

Les sept bénéficiaires sont tous mineurs. Ils ont été réunis avec leurs parents avant le départ afin de préciser les objectifs du séjour et les conditions de suivi. Amine Soulé, pensionnaire d’Aigle Skater, a pris la parole au nom du groupe pour mettre en avant le travail attendu à l’école comme sur les pistes.

La fédération béninoise prévoit également des visites dans les centres d’Espalion et de Dijon pour évaluer leur évolution. Le président de la FBRS, Marius Tchibozo, a indiqué que le maintien dans le dispositif dépendrait des résultats sportifs et scolaires obtenus.

Cette sélection prolonge une première vague déjà engagée dans le même projet. La présence, lors de la présentation à Cotonou, d’un parent d’un bénéficiaire de cette première promotion a permis à la FBRS de rappeler le fonctionnement du programme avant le départ des sept nouveaux athlètes.