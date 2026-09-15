Afrique de l’Est : 49 millions de personnes confrontées à la faim

Près de 49 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans la région de l’IGAD, tandis que plus de 19 millions sont déplacées à l’intérieur de leur pays. L’organisation régionale a lancé l’alerte mardi 15 septembre à Djibouti.

Près de 49 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë dans la région couverte par l’Autorité intergouvernementale pour le développement. Plus de 19 millions sont déplacées à l’intérieur de leur pays, a alerté mardi 15 septembre à Djibouti le secrétaire exécutif de l’IGAD, Workneh Gebeyehu.

Le Soudan reste, selon l’organisation régionale, l’épicentre de l’une des crises humanitaires les plus graves de la région. Les conflits au-delà de la Corne de l’Afrique pèsent aussi sur les ports, les prix du carburant, les marchés céréaliers et les budgets consacrés à l’aide.

Workneh Gebeyehu a également averti que la prochaine saison El Niño exige des préparatifs avant la montée des eaux. L’IGAD veut renforcer les mécanismes d’anticipation, déjà opérationnels dans quatre de ses sept États membres.

La réunion de Djibouti rassemble les ministres des Affaires étrangères et des représentants des États membres pour examiner les crises sécuritaires, les besoins humanitaires et les réformes institutionnelles. Le Soudan y participe de nouveau comme membre à part entière après la reprise de sa participation à l’organisation en février.

Malgré la pression humanitaire, l’IGAD affirme que 77 % de ses priorités étaient sur la bonne trajectoire au premier semestre 2026. Son indice régional de couverture sanitaire universelle est passé de 60 à 65, avec un objectif de 70 en 2027.

Le secrétaire exécutif a demandé aux États membres de stabiliser les opérations essentielles de l’organisation, d’apurer progressivement leurs arriérés et de mettre en place un cadre de financement plus durable.