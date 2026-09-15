Afrique du Sud : l’essence pourrait bondir de plus de 2 rands en octobre

Les données provisoires du Central Energy Fund signalent une forte sous-récupération des prix du carburant. Si la tendance tient jusqu’à la fin du mois, les automobilistes pourraient subir une nouvelle hausse record en octobre.

Les automobilistes sud-africains pourraient subir en octobre une hausse de plus de 2 rands par litre d’essence, selon les données provisoires du Central Energy Fund publiées à la mi-septembre. La projection porte sur une augmentation d’environ 2,29 rands pour le sans-plomb 93 et de 2,41 rands pour le sans-plomb 95.

Si ces écarts se maintiennent jusqu’à la clôture de la période de calcul, le litre de sans-plomb 95 pourrait atteindre environ 29,33 rands à l’intérieur du pays, contre 26,92 rands en septembre. Le sans-plomb 93 passerait d’environ 26,76 à 29,05 rands. Les prix côtiers resteraient légèrement inférieurs.

Le diesel est exposé au même choc. Les estimations publiées mardi font ressortir une hausse potentielle d’environ 2,04 rands par litre pour le diesel 500 ppm et de 2,41 rands pour le 50 ppm. Le prix de gros du diesel 50 ppm pourrait ainsi dépasser 32 rands par litre dans les zones intérieures.

Ces montants ne constituent pas encore les tarifs officiels d’octobre. Le gouvernement sud-africain rappelle que les données quotidiennes du Central Energy Fund sont indicatives et non auditées. Le prix final dépend de la moyenne des coûts internationaux des produits pétroliers et du taux de change sur l’ensemble de la période de révision. Le prochain ajustement doit entrer en vigueur le 7 octobre.

Le pétrole cher et le rand accentuent la pression

La poussée vient principalement du renchérissement du pétrole et des produits raffinés sur les marchés internationaux. Le Brent évoluait mardi au-dessus de 100 dollars le baril, dans un contexte de perturbations de l’offre au Moyen-Orient. Reuters a également relevé un affaiblissement du rand face au dollar, ce qui alourdit le coût des importations énergétiques de l’Afrique du Sud.

La monnaie sud-africaine amortissait encore une partie du choc au début de la période de calcul, mais cet effet s’est réduit avec sa récente dépréciation. Une hausse durable du carburant pèserait aussi sur les coûts de transport et renforcerait les risques inflationnistes dans une économie fortement dépendante des produits pétroliers importés.

Depuis le 2 septembre, le prix réglementé du sans-plomb 95 est fixé à 26,92 rands par litre dans les zones intérieures et à 26,05 rands sur la côte. Le sans-plomb 93 coûte 26,76 rands à l’intérieur du pays, avant le prochain ajustement mensuel prévu en octobre.