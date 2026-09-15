Ghana : le diesel pourrait dépasser 19 cedis dès mercredi

Les prix des carburants doivent repartir à la hausse au Ghana à partir du 16 septembre. Le diesel pourrait atteindre environ 19,07 cedis le litre, soit une progression projetée de 10,23 %, tandis que le prix plancher fixé par le régulateur monte à 16,77 cedis.

Le diesel pourrait dépasser 19 cedis le litre au Ghana à partir de mercredi 16 septembre, après le relèvement des prix planchers des carburants par la National Petroleum Authority. Le régulateur a fixé le minimum à 16,77 cedis le litre pour le diesel et à 16 cedis pour l’essence.

La Chamber of Petroleum Consumers prévoit une hausse plus marquée aux pompes. Selon ses projections, le diesel pourrait se vendre en moyenne à 19,07 cedis le litre, soit 10,23 % de plus que le niveau moyen actuel, tandis que l’essence pourrait atteindre environ 16,26 cedis, en hausse de 4,24 %.

Le nouveau prix plancher du diesel augmente de 1,17 cedi par litre par rapport aux 15,60 cedis de la première fenêtre tarifaire de septembre. Celui de l’essence progresse de 1,47 cedi, de 14,53 à 16 cedis. Pour le gaz de pétrole liquéfié, le minimum passe de 10,85 à 10,97 cedis le kilogramme.

La hausse est liée à la remontée des cours internationaux du pétrole et des produits raffinés. COPEC indique que le prix du brut est passé de 89,30 à 103,07 dollars le baril sur la période de référence, tandis que les prix internationaux de l’essence et du diesel ont progressé respectivement de 10,08 % et 12,33 %. L’appréciation de 0,29 % du cedi face au dollar n’a compensé qu’une partie de cette pression.

Les prix planchers de la NPA constituent des minima et n’incluent pas toutes les primes et marges appliquées par les opérateurs, ce qui peut porter les tarifs réels au-dessus de ces seuils. COPEC a demandé au gouvernement une réduction d’un cedi par litre sur l’essence et le maintien du soutien de deux cedis par litre sur le diesel.