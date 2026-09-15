Kira Djoke présente son premier film tourné avec 10 € et un iPhone

Originaire d’Abidjan, le réalisateur ivoirien de 26 ans présente ce 15 septembre à Toulouse « 16 Mesures », un thriller psychologique tourné à l’iPhone avec seulement 10 € de dépenses de production annoncées.

Originaire d’Abidjan, Kira Djoke présente ce mardi 15 septembre 2026 à la Cinémathèque de Toulouse « 16 Mesures », son premier long-métrage. À 26 ans, le réalisateur ivoirien signe un thriller psychologique tourné entièrement à l’iPhone, avec seulement 10 € de dépenses de production annoncées.

La projection est programmée à 19 h 30, après un accueil à 19 h, et doit être suivie d’un échange avec l’équipe du film. « 16 Mesures » suit cinq jeunes rappeurs toulousains confrontés à un professeur énigmatique, dans un récit construit comme une enquête où le spectateur reçoit les indices en même temps que les personnages.

Le chiffre de 10 € ne résume toutefois pas les moyens humains mobilisés. Kira Djoke a expliqué à La Dépêche du Midi qu’une équipe d’amis l’avait accompagné bénévolement et que le projet avait demandé du temps, de la réflexion et des sacrifices. « Je ne fais pas de la pauvreté une esthétique, je fais de la contrainte un moteur », a-t-il déclaré.

Né le 7 mai 2000 à Abidjan, Kira Djoke a quitté la Côte d’Ivoire en 2018 avant de s’installer à Toulouse. Passé par la Toulouse School of Economics puis l’EPSI, il a étudié notamment les mathématiques, les statistiques et l’informatique, tout en développant en parallèle une activité de mannequin et ses projets audiovisuels.

Un thriller où le rap sert de langage

Le titre renvoie aux seize mesures d’un couplet de rap. Dans le film, cette culture musicale sert surtout de langage narratif pour aborder la vérité, la mémoire, la transmission, les apparences et l’éducation. Le tournage a utilisé plusieurs décors toulousains, notamment Empalot, Montaudran, le Canal du Midi, la place Saint-Pierre et le téléphérique Téléo.

« 16 Mesures » s’inscrit après « Constellation », une précédente création de Kira Djoke disponible sur YouTube. Le réalisateur travaille déjà sur un autre projet intitulé « Les nouchi », une série plus ambitieuse qu’il imagine entre Abidjan et Toulouse, en référence au nouchi, l’argot populaire ivoirien.

Une diffusion gratuite prévue sur YouTube

Après cette présentation toulousaine, une version épisodique de « 16 Mesures » doit être proposée gratuitement sur YouTube. Kira Djoke a également évoqué une possible circulation du film dans plusieurs espaces francophones, citant le Sénégal, la Belgique, le Québec et la Suisse.

Cette éventuelle tournée reste à ce stade un projet sans calendrier détaillé. La soirée du 15 septembre à Toulouse constitue la première présentation publique annoncée du long-métrage, avec une projection gratuite et un échange prévu avec l’équipe du film.