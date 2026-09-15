Cairo 2026 : Brigitte Tchédé décroche l’argent au disque pour le Bénin

La représentante de l’Université de Parakou s’est hissée sur le podium continental du lancer de disque, derrière la Sud-Africaine Minon La Grange.

Brigitte Tchédé a remporté la médaille d’argent du lancer de disque féminin aux 12es Jeux universitaires africains, disputés au Caire. La Béninoise, engagée sous le nom de Tchédé Nonvignon Brigitte et représentant l’Université de Parakou, a terminé deuxième du concours continental.

Le podium place la Sud-Africaine Minon La Grange, de l’Université de Johannesburg, en première position. Brigitte Tchédé prend la deuxième place devant l’Égyptienne Noor Mohamed Ibrahim Khalil, de l’Université d’Alexandrie.

Le concours féminin du disque était programmé dimanche 13 septembre. Cette médaille offre au Bénin une place sur le podium de l’athlétisme universitaire continental, dans une édition qui réunit des universités de plusieurs pays africains dans la capitale égyptienne.

Brigitte Tchédé arrivait au Caire avec un record national de 47,40 m au disque, établi aux Championnats nationaux du Bénin en août 2025. Quelques jours plus tard à Accra, elle avait également remporté le titre ouest-africain de la discipline avec 42,35 m, ainsi que l’or au lancer de poids.

Les Jeux universitaires africains Cairo 2026 se déroulent du 8 au 16 septembre. L’édition rassemble plus de 2 000 participants issus de 81 universités et établissements d’enseignement supérieur de 17 pays africains, selon les données communiquées par les autorités égyptiennes.