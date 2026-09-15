Mami Watta ouvre à Paris son premier seul-en-scène « Je vous salue Mami »

Après sa couronne dans « Drag Race France All Stars », Mami Watta passe au récit solo. La drag queen ivoirienne ouvre ce mardi à Paris « Je vous salue Mami », un spectacle nourri de son enfance à Abidjan et de son parcours scénique.

Mami Watta change de format. La drag queen ivoirienne monte seule sur scène à partir de ce mardi 15 septembre 2026 à la Maison des Métallos, à Paris, en France, avec « Je vous salue Mami », un spectacle autobiographique programmé jusqu’au 24 septembre.

Ce premier seul-en-scène arrive un peu plus d’un an après son sacre dans la première édition de « Drag Race France All Stars ». France Télévisions l’avait alors couronnée première reine All Stars française, au terme d’une finale à l’Olympia devant plus de 2 000 spectateurs.

Avec « Je vous salue Mami », l’artiste repart cette fois de son histoire personnelle. La présentation de la Maison des Métallos fait remonter le récit à son enfance catholique à Abidjan, avant son arrivée en France puis à Paris et son passage sur les scènes de « Drag Race ».

Le spectacle transforme ce parcours en matière de stand-up. La salle parisienne annonce un texte qui aborde la religion, les pressions familiales, l’affirmation de soi et la visibilité, avec un humour frontal et la « shade » empruntée à la culture ballroom. Le propos reste ainsi centré sur l’autobiographie plutôt que sur une succession de numéros de cabaret.

Sceneweb présente « Je vous salue Mami » comme le tout premier seul-en-scène de la gagnante ivoirienne. Pour Mami Watta, révélée au grand public par la télévision puis consacrée dans All Stars, cette série de représentations ouvre un format plus long, construit autour de son propre récit.

La série parisienne compte huit représentations entre le 15 et le 24 septembre, pour une durée annoncée d’environ 1 h 15. Les séances ont lieu à la Maison des Métallos, avec un échange avec l’équipe artistique prévu à l’issue de la représentation du jeudi 17 septembre.