Uhuru Kenyatta accepte de quitter la tête du parti Jubilee

L’ancien président kényan s’est dit prêt à céder la direction du Jubilee Party après une décision de la Haute Cour confirmant la limite légale de six mois imposée aux anciens chefs de l’État à la tête d’un parti.

L’ancien président kényan Uhuru Kenyatta s’est dit prêt mardi 15 septembre à céder la direction du Jubilee Party, après une décision de la Haute Cour confirmant qu’un ancien chef de l’État ne peut occuper un poste dirigeant dans un parti plus de six mois après avoir quitté le pouvoir.

Le jugement rendu lundi par le juge Lawrence Mugambi maintient l’application de l’article 6(1) de la loi kényane sur les avantages des présidents à la retraite. Ce texte dispose qu’un ancien président ne peut conserver une fonction au sein d’un parti politique au-delà de six mois après la fin de son mandat.

Dans un communiqué transmis par son bureau, Uhuru Kenyatta a indiqué qu’il était disposé à achever la transmission de la direction de Jubilee dans le respect de la loi et des règles internes du parti. Aucun successeur ni calendrier précis n’a été annoncé.

La décision ne lui interdit pas d’adhérer à un parti ni de participer aux activités politiques. Jubilee a indiqué mardi qu’il respecterait le jugement et a souligné la distinction entre l’exercice d’une fonction dirigeante et la participation à la vie politique.

La coalition Azimio doit examiner séparément la place d’Uhuru Kenyatta à la présidence de son Conseil. Son dirigeant Kalonzo Musyoka a annoncé mardi la convocation d’une réunion des instances de la coalition afin d’examiner les effets du jugement.