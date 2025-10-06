Fin de l’ère African Parks au Tchad: quinze ans de partenariat rompus sur fond de tensions

Le ministère tchadien de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable a annoncé, lundi 6 octobre 2025, la rupture immédiate de tous les accords de partenariat liant le Tchad à l’organisation African Parks Network (APN).

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Cette décision met un terme à une collaboration entamée en 2010 et plusieurs fois renouvelée, centrée sur la gestion et la protection de sites naturels emblématiques tels que le parc national de Zakouma et la réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des motifs multiples derrière la décision

Selon des informations recueillies auprès de sources proches du dossier, cette rupture ferait suite à une série de dysfonctionnements internes, à la recrudescence du braconnage dans certaines zones sous gestion conjointe, mais aussi à des désaccords profonds sur la gouvernance et le respect des engagements contractuels.

À lire aussi : Mali : 04 civils enlevés près de Bamako

Les autorités tchadiennes évoquent également un manque de respect vis-à-vis des autorités nationales, jugés incompatibles avec la souveraineté de l’État sur ses aires protégées.

Créé pour renforcer la conservation de la faune et du patrimoine naturel, le partenariat entre le Tchad et African Parks avait permis, pendant plusieurs années, des avancées notables : réduction du braconnage à Zakouma, retour progressif des éléphants, aménagements écotouristiques et implication des communautés locales dans la gestion durable des ressources.

Mais au fil du temps, les relations se sont tendues, sur fond de divergences de vision et de gestion.