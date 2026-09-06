Football: la Fifa confirme la candidature de Gianni Infantino à sa réélection malgré la crise

Le dirigeant suisso-italien confirme sa candidature pour mars 2027, quelques semaines après avoir dû retirer son projet contesté d’ouvrir la Coupe du monde aux investisseurs privés.

Gianni Infantino, président de la Fifa depuis 2016, sera bien candidat à sa réélection lors du congrès de mars 2027, a confirmé dimanche 6 septembre 2026 un porte-parole de l’instance à l’AFP, malgré la crise de gouvernance provoquée ces dernières semaines par son projet, finalement retiré, d’ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés.

« Le président de la Fifa a annoncé en avril qu’il se présenterait à sa réélection en 2027. Bien sûr, rien n’a changé. M. Infantino se présentera à sa réélection », a déclaré ce porte-parole, confirmant une information de plusieurs médias britanniques. Le dirigeant suisso-italien avait fait part de son intention de briguer un nouveau mandat dès avril 2026.

La candidature intervient alors qu’Infantino a dû retirer, début août, son projet de Fifa Forward Enterprise, une structure externe destinée à gérer les activités commerciales de l’instance, dont la Coupe du monde, et ouverte à des investisseurs privés. Ce projet avait suscité une vive opposition au sein du football mondial.

L’UEFA ainsi que les confédérations nord-américaine et caraïbe (Concacaf) et asiatique (AFC) ont désavoué la gouvernance du président de la Fifa. Plusieurs fédérations nationales, dont celles d’Italie, de Suède, d’Écosse et de Nouvelle-Zélande, ont également retiré leur soutien, de même que des collectifs de supporters, d’anciens joueurs et Sandor Csanyi, vice-président du conseil de la Fifa.

Des soutiens malgré la controverse

Gianni Infantino conserve toutefois des appuis significatifs. La Confédération africaine de football (CAF), certains membres de la Conmebol, la confédération sud-américaine, ainsi que le président américain Donald Trump ont exprimé leur soutien au dirigeant.

Réélu sans opposition en 2023, Gianni Infantino reste à ce stade le seul candidat déclaré à sa succession. Les candidatures doivent être déposées avant le 18 novembre 2026, avant un vote qui nécessitera la majorité simple des 211 fédérations affiliées à la Fifa, réunies en congrès au Maroc en mars 2027.