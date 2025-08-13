Évasion de Mohamed Amra en France : deux complices arrêtés au Maroc, extradition en cours

Deux hommes, soupçonnés d’avoir été complices de Mohamed Amra — évadé en mai 2024 après l’attaque sanglante d’un fourgon pénitentiaire — sont en cours d’extradition depuis le Maroc, a appris mercredi l’AFP auprès d’une source proche de l’enquête, confirmant une information du Parisien. Visés par des mandats d’arrêt, ils avaient été interpellés en février au Maroc, au lendemain de l’arrestation de Mohamed Amra en Roumanie après neuf mois de cavale. « Ils vont être présentés rapidement à un juge et devront répondre de leurs actes », a déclaré sur X le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.