Evaluation ddes politiques publiques: des députés béninois en immersion en France

Depuis le lundi 29 septembre 2025, une délégation de l’Assemblée nationale du Bénin effectue un séjour d’étude à Paris.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui à la coopération parlementaire (PACOP), porté par Expertise France, une agence du groupe AFD. L’objectif est de s’inspirer de l’expérience française en matière de contrôle et d’évaluation des politiques publiques afin de mieux outiller les élus béninois.

La délégation, conduite par l’honorable Armand Gansè, comprend notamment les députés Alassane Sabi Karim, Rogatienne Aikoele, ainsi que Fulbert Akpédjé Acapo, chef du service des séances et des questions de transcription et de révision.

Pour cette première journée, les parlementaires béninois ont visité le Palais Bourbon, siège de l’Assemblée nationale française, avant de s’entretenir avec Guillaume Bazin, directeur du contrôle et de l’évaluation. Les échanges ont porté sur les bonnes pratiques en matière de suivi et d’appréciation des politiques publiques.

Dans l’après-midi, la délégation a rencontré Marion Bourgain, sous-directrice chargée de l’Afrique occidentale au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, autour du thème : « Commission d’enquête sur les dysfonctionnements entravant l’accès à une justice adaptée aux justiciables ultramarins ».

La journée s’est conclue par une séance de travail avec Christophe Maisonneuve, conseiller et responsable de la division du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.

Prévue pour se poursuivre jusqu’au 3 octobre 2025, la mission inclut plusieurs autres rencontres stratégiques destinées à renforcer l’expertise des députés béninois dans l’accomplissement de leur mission de contrôle parlementaire.