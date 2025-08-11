PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

États-Unis : Trump met le maintien de l’ordre à Washington sous contrôle fédéral

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Meurtre de journalistes à Gaza : la cheffe de la diplomatie de l’UE condamne la frappe israélienne

Côte d’Ivoire : onze militants du PPA-CI sous le coup d’une information judiciaire

Plan israélien pour Gaza : Meloni exprime sa «profonde préoccupation»

Guinée : les Forces vives reprennent les manifestations dès le 5 septembre

Trump : les États-Unis renoncent aux droits de douane sur l’or

Trump prolonge de 90 jours la trêve tarifaire avec la Chine, selon CNBC

Centrafrique : le directeur de publication du Quotidien de Bangui libéré provisoirement

Irak: coupure totale d’électricité due aux températures records et à la surconsommation

Guerre en Ukraine : Trump s’attend à une rencontre «constructive» avec Poutine

Macron fustige le plan israélien pour Gaza: «une fuite en avant dans la guerre permanente»

VOIR TOUS LES FLASHS

Le lundi 11 août, Donald Trump a annoncé placer le maintien de l’ordre dans la capitale, Washington, sous le contrôle des autorités fédérales et déployer des militaires de la Garde nationale, qualifiant la ville « d’envahie par des gangs violents ». Alors que les statistiques officielles montrent une baisse de la criminalité violente à Washington, le président américain a indiqué invoquer une mesure lui permettant de prendre le contrôle de la police de cette ville au statut particulier aux États-Unis.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!