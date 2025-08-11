États-Unis : Trump met le maintien de l’ordre à Washington sous contrôle fédéral

Le lundi 11 août, Donald Trump a annoncé placer le maintien de l’ordre dans la capitale, Washington, sous le contrôle des autorités fédérales et déployer des militaires de la Garde nationale, qualifiant la ville « d’envahie par des gangs violents ». Alors que les statistiques officielles montrent une baisse de la criminalité violente à Washington, le président américain a indiqué invoquer une mesure lui permettant de prendre le contrôle de la police de cette ville au statut particulier aux États-Unis.