États-Unis : l'arme du meurtre de l'influenceur Charlie Kirk retrouvée

Les autorités américaines ont annoncé jeudi 11 septembre avoir retrouvé l’arme présumée utilisée dans le meurtre de l’influenceur conservateur pro‑Trump Charlie Kirk et disposer de « bonnes images vidéo » du meurtrier présumé. « Je peux vous dire que nous avons retrouvé ce que nous considérons comme l’arme utilisée hier. C’est un fusil puissant », a déclaré Robert Bohls, directeur de l’antenne locale du FBI, lors d’une conférence de presse à Orem, dans l’Utah. « Nous avons de bonnes images vidéo de cet individu », a ajouté Beau Mason, responsable de la police de l’Utah.

